Megtalálhatták a bolygók fejlődésének hiányzó láncszemét

Több mint hetven éve jósolták már a csillagászok, hogy a kisbolygók mellett néhány kilométeres objektumok is keringenek a Naprendszer szélén lévő Kuiper-övben. Egy japán kutatócsoportnak most először sikerült is észlelnie egy ilyet, a felfedezés pedig fontos mérföldkő lehet a bolygók evolúciójának megértésében – írja a Science Daily.

A Neptunusz pályáján túl található Kuiper-övben keringő égitestek a csillagászok szerint egy korai bolygórendszer maradványai lehetnek, az itt uralkodó körülmények, illetve a méretbeli különbségek miatt pedig kiváló alapot nyújtanak a Naprendszer külső részének kutatásához.

A néhány kilométeres – egészen pontosan az 1 és 10 kilométer közötti – átmérőjű objektumok a fejlődés szempontjából különösen fontosak, ez ugyanis az a méret, amikor már egy bolygó kialakulásáról beszélhetünk. Nem meglepő módon ezeket az objektumokat rendkívül nehéz észlelni, hiszen

túl messze vannak,

túl kicsik

és túl homályosak ahhoz, hogy akár a legmodernebb teleszkópokkal észlelni lehessen őket.

Ezzel a jelenlegi észlelést jegyző japán csillagászok is pontosan tudták, ezért okkultációval eredtek a rejtélyes objektumok nyomába. Ennek lényege röviden összefoglalva az, hogy a keresett égitest helyett csillagokra irányítják a teleszkópjaikat, és az azok előtt elhaladó égitestek árnyékát figyelik.

Arimacu Kó és csapata mindössze két kicsi, 28 centiméteres teleszkóppal dolgozott, melyekkel nagyjából kétezer csillagot figyeltek hatvan órán át, az adatok kielemzése során pedig kiderült, hogy kísérletüket siker koronázta, egy ponton ugyanis bekövetkezett a csillagfedés, egy 1,3 kilométer átmérőjű objektum által.

Fotó: Ko Arimatsu / NAOJ Fantáziakép az újonnan felfedezett égitestről.

A felfedezés arra enged következtetni, hogy az eddiginél nagyobb számban találhatóak kilométeres átmérőjű égitestek a Kuiper-övben, ami alátámasztja azt az elképzelést, mely szerint a planetezimálok, vagyis a bolygócsírák lassan nőnek néhány kilométer átmérőjű égitestekké, hogy aztán nagyobb bolygókká álljanak össze.

Ez egy hatalmas győzelem a kis projektek számára. A mi csapatunk a nagy nemzetközi projektek büdzséjének töredékéből gazdálkodott, a második teleszkópunk lefedésére már nem is maradt pénzünk, de így is sikerült egy teljesen egyedülálló felfedezést tennünk.

– mondta Arimacu, hozzátéve, hogy most, hogy már tudják, hogy működik a rendszerük, részletesebben is megvizsgálják majd a Kuiper-övet, sőt, a még távolabb lévő, egyelőre fel nem fedezett Oort-felhőt is meghódítanák.