Pénzt ad tiniknek a Facebook, hogy kémkedhessen utánuk

Nem hagyott fel a Facebook a konkurencia utáni közvetett kémkedéssel, azután se, hogy a Apple App Store kitiltotta az Onavo Protect appot, amivel a felhasználók mobilos tevékenységét tudták titokban monitorozni. A Techcrunch tényfeltáró anyaga szerint 2016 óta tartó adatgyűjtési programjában 13 és 35 év közötti felhasználók egy csoportjának fizet a Facebook havi 20 dollárt, amiért cserébe egy másik, “Facebook Research” nevű appot kell telepíteni okostelefonjaikra.

Az app révén egy virtuális magánhálózathoz csatlakoznak a felhasználók, a Facebook pedig ennek köszönhetően gyakorlatilag minden adatforgalomhoz hozzáfér, amit a telefonjukon keresztül bonyolítanak. A Facebook Research app ugyanis rootjogokkal bír, azaz minden tevékenységet naplózni tud, és képes dekódolni és elemezni még a titkosított bejövő-kimenő adatokat is

Hogy ez miért aggasztja a Facebook versenytársait? Az Onavo Protect példáján keresztül rögtön érthetővé válik.

Az Onavót 2013-ban vásárolta fel a Facebook. A kis izraeli cég által fejlesztett ingyenes app alapból egy biztonsági és optimalizációs alkalmazás volt, ami egyrészt VPN-szolgáltatást kínált, vagyis titkosította és elrejtette a felhasználók adatforgalmát, másrészt figyelte és naplózta, hogy melyik app használ mobilnetet, és szólt, hogy mit érdemes visszafogni – mindehhez a saját szervereire irányítva a forgalmat.

A Facebook kezében valóságos virtuális kémmé vált az Onavo Protect: általa a Facebook hozzáfért – mégha csak aggregált és anonim formában is – az összes felhasználó adataihoz, átfogó képet kapva az emberek felhasználói szokásairól. A Facebook az adatokból ki tudta bányászni, hogy az emberek milyen appokat, milyen gyakran és milyen hosszan használnak, akár nemre vagy országra lebontva is, ezek alapján pedig fontosabb üzleti döntéseket hozhatott, a versenytársak kárára. (Például hónapokkal előbb tudták, hogy lassul a felhasználószám növekedése a Snapchatnél, mint hogy a Snap közzétette volna az erről árulkodó adatokat.) Mindez persze nem volt törvénytelen, legfeljebb a piaci verseny szempontjából aggályos, aminek köszönhetően az Apple 2018 augusztusában törölte is az Onavo Protectet az App Store-ból, megfosztva ezzel a Facebookot egy jelentős adathalász területtől.

A Techcrunch cikke szerint ebbe nem igazán törődött bele a Facebook, és új adatgyűjtési programot dolgoztak ki, ezúttal már fizetős keretek közé terelve az önkénteseket. A cég megerősítette a lapnak, hogy folyik a program, zajlik a felhasználói adatok gyűjtése és nem is tervezik a "Facebook Research" leállítását, sőt igyekeznek egyre több embert befonni: az appot telepítő júzerek nem csak havi húsz dollárt kaphatnak, de ha ajánlásuk nyomán újak csatlakoznak, akkor utánuk is üti pénz a markukat. A háttérben futó adatgyűjtő app Android és iOS verzióban is létezik, ez utóbbi annak ellenére, hogy elvileg az Apple felhasználási feltételeibe ütközik, ha valaki feltelepíti a telefonjára.

Ami ezúttal is kissé aggályossá teszi a Facebook módszerét, hogy a cég igyekszik a júzerek elől eltitkolni, hogy ők állnak a program mögött. Az appot ugyanis olyan bétateszter ügynökségeken keresztül terjesztik, mint az Applause, a BetaBound vagy a uTest, és teszik mindezt “Project Atlas” fedőnév alatt, gondosan elkerülve az Apple hivatalos tesztrendszerét, a TestFlight-ot. Mindez persze előreláthatóan be fogja árnyékolni a két nagy techcég amúgy sem felhőtlen viszonyát.

A másik nem túl bizalomgerjesztő vonása a programnak, hogy nagy részben tinédzserektől szívja le az adatokat. A uTest az Instagramon, Snapchaten tolja az app reklámjait, olyan korosztályt célozva, aminek tagjai még nem bírnak szilárd értékrenddel, és némi pénzért cserébe készek magánszférájuk teljes feladására, nem igazán átlátva, hogy milyen következményekkel járhat mindez rájuk nézve.