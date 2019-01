Tényleg bevág a fagy, a CAT S61 mobil megmutatta

Újra elkértük egy körre a CAT S61 mobilt, amit már nyáron teszteltünk, mert végre megérkeztek a fagyok, és így értelmesen kihasználható a tudása, a beépített hőkamerája. Persze, az is valami, hogy az éppen sülő palacsintáról megmondtuk, hogy forró, de valamivel többet nyerünk azzal, hogy látjuk, hol mennek a falban a vezetékek, és mennyire szelel az ablak.

Egy nemrég vett lakásnál ezek nem mindig egyértelmű dolgok, könnyen rejtve marad pár lényeges tudnivaló, amelyek alapvetően befolyásolják a lakás berendezését. Nálam például az derült ki, hogy a hatvancentis vályogfalban pont a spájz felőli oldalon jön le az emeletről a fűtés tűzforró csöve, és így ebből a helyiségből legfeljebb hagymacsíráztató lehet, nem hűvös élelmiszerraktár. Milyen jól jött volna egy ilyen telefon a lakás megvásárlásakor!

Ha kéznél lett volna, akkor a bejárati ajtó szigetelése is meglenne, és most nem fagy le a lábunk. A CAT S61 szerint az ajtó bal alsó sarkában 5-8 Celsius-fokos hideg tódul be, egyenesen a konyhába. A nappali kötelező ablakcseréje hőkamerázás nélkül is egyértelmű volt, az előző tulaj is utalt rá (vagy legalábbis az ablaktáblák közé elhelyezett szivacsok), de azért jó volt ránézni, hogy mivel is állunk szemben.

Kiderült a talpak által érzékelt járulékos padlófűtés oka, amit a nappali radiátorához elvezetett csöveknek köszönhetünk, és hogy pont emiatt teljesen esélytelen a felfűtött spájzból vécét építeni, túl sok csövet kéne kibontani, újrafektetni.

A tanulság? Nem állítom, hogy hétköznapi telefonként mindenkinek egy CAT S61-re lenne szüksége, mert viszonylag ritkán jönnek szembe a fenti problémák, főleg ha azokat a telefonnak hála sikerül megoldani. Ugyanakkor az ingatlanvásárlás egyik hasznos kelléke lehet ez a mobil, főleg ha télen is meg lehet nézni a kiszemelt lakást - ez lehet az ügynökök és az irodák egyik alapszolgáltatása, amivel megkülönböztetik magukat a konkurenciától. Felújítások előtt is előnyös lehet, ha nincs megfelelő dokumentáció a csövekről, vagy nem bízunk azok pontosságában. Ki tudja, hogy egy belvárosi lakásnál mi minden került a falakba egy évszázad során?

De a cirkó- és kazánszerelők kezében is el tudom képzelni a CAT S61-et, akiket úgyis akkor hívunk ki, ha a fűtéssel van valami gond. Nemcsak az derülhet ki a hőképekből, hogy a radiátor valamelyik sarka nem melegszik fel rendesen, hanem a szerelő segíthet megtalálni a hideg sarkokat is, és egyfajta házaló ügynökként elősegítheti a szigetelések, modern ablakok eladását, csak egy jó kivitelező partnert kell találni hozzá.

