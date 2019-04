Hamarosan kiderül, ki mennyit költ facebookos reklámokra

A Facebook is készül az európai parlamenti választásokra: a cég múlt csütörtökön bejelentette, hogy a politikai tartalmú hirdetésekhez külön engedélyre lesz szükség, és azt is fel kell majd tüntetni, hogy ki volt a finanszírozó. Ezzel egy időben debütált a Facebook továbbfejlesztett hirdetési archívuma is, amivel mostantól egy helyen lehet keresgélni az oldalak hirdetései között – derült ki a Facebook blogjáról.

A cég tavaly májusban hozott létre először archívumot a hirdetéseknek, eddig azonban csak a politikai témájú hirdetéseket lehetett itt megtalálni. Az újabb verzióban már egy oldal összes aktív hirdetését meg lehet találni, sőt, az inaktív politikai tartalmú hirdetések is megmaradnak a rendszerben. Az átláthatóság érdekében most már az oldalakról is több minden derül ki, látható többek közt,

hogy mikor hozták létre az oldalt, hányszor változott meg a neve és hányszor olvadt össze más oldalakkal,

illetve, hogy hány moderátor van és melyik országból moderálják az oldalt.

Emellett a hirdetésekről szóló jelentés, az Ad Library Report is fejlődik, május közepétől naponta fog frissülni, hetente, havonta és negyedévente pedig bárki számára letölthető összegzéseket tesznek majd közzé, ezeket ráadásul akkor is el lehet érni, ha az embernek nincsen Facebook felhasználója.

Az európai parlamenti választásra külön készül a Facebook, mostantól az EU-ban is címkézik majd a politikai tartalmú hirdetéseket. A vásárlóknak külön engedélyt kell majd szereznie és az is kiderül majd, hogy ki fizetett a reklámokért, a cél pedig valószínűleg az, hogy előbb-utóbb az amerikai rendszerhez hasonló adatokat lehessen majd kinyerni a cég adatbázisából.

Fotó: Facebook.com Donald Trump amerikai elnök oldalának adatai

Magyarországon egyelőre elég fapados a rendszer, az például sehol nem derül ki, hogy politikai témájú-e egy hirdetés, és a már inaktív reklámok sem jelennek meg. Az Ad Library Reportban sem fogja senki megtalálni a magyar hirdetőket, egyelőre csak Nagy-Britannia, India és az Egyesült Államok adatai kereshetőek.