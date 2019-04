Lehetséges lesz az e-mailek időzített küldése Gmailben

A Gmail ma ünnepli 15. születésnapját, amit egy kisebb fejlesztésekkel ünnepel. Az egyik, hogy a jövőben be lehet időzíteni a kiküldött e-maileket. A másik hír, hogy a Smart Compose, ami segít a mondatok befejezésében, képes lesz az ember szóhasználatára és stílusára ráállni, és ezek felhasználásával alkotja meg a mondatok további részét.

A Google szerint a Smart Compose több mint 1 milliárd karakter leütésétől tehermentesíti hetente a felhasználóit, amit most először Androidra vezetnek be, hogy később iOS rendszeren is elérhető legyen.

Az időzítés pedig úgy fog zajlani, hogy küldés ikon mellett lesz egy nyíl, amire rákattintva be lehet állítani, hogy másnap reggel küldjön el mondjuk egy levelet, de be lehet állítani konkrét időpontot is. Ez eddig egy harmadik kliens bevonásával volt lehetséges, aminek kiiktatása jelentősen megkönnyíti az időzítést.

