Új kölcsönözhető közlekedési eszközzel bővül hamarosan a főváros, ugyanis heteken belül megkezdődik a Lime elektromos rollerek tesztüzeme. Erről Paloma Castro Martinez, a Lime nemzetközi kommunikációs igazgatója beszélt előadásában, a budapesti SMART X konferencián. A rendszer lényege, hogy a belváros területén elszórt elektromos rollereket okostelefonos applikációval lehet kölcsönözni és használat után bárhol leparkolni, egyszóval valamelyest egyszerűbb a használatuk, mint mondjuk a többnyire dokkolást igénylő közbringarendszereké.

A Lime 2017-ben indult az Egyesült Államokban, kölcsönözhető kerékpárokkal, akkor még LimeBike néven. 2018-ban összeálltak a Segway-jel, hogy elektromos rollerekkel bővítsék az egyre jobban menő cég profilját. A Lime jelenleg nagyjából száz amerikai városban, az Egyesült Államokon kívül öt kontinensen, 20 országban van jelen biciklikkel és e-rollerekkel, Európában többek között Bécsben, Berlinben, Brüsszelben, Koppenhágában, Párizsban, Prágában, Varsóban lehet a cég kétkerekűit igénybe venni rövidebb-hosszabb városi távokra.

Arról már jó ideje lehetett hallani, hogy folynak a tárgyalások a fővárossal, de mint a keddi előadásában Paloma Castro Martinez be is jelentette, hogy hamarosan jönnek Budapestre az első, egyelőre még csak próbaüzemben használható Lime-S rollerek (az "S" a scooter szóra utal), és amennyiben a tesztidőszak mindenki megelégedésére eredményesen zárul, a tervek szerint az év vége felé beindulhat a teljes szolgáltatás.

10 Galéria: Jönnek a Lime elektromos rollerek Budapestre Fotó: Nagy Attila Károly / Index

Paloma Castro Martinez különféle adatokat sorolt, hogy miért jó a városoknak az elektromos rollerek használata, hogy például az általa ismert statisztikák szerint évente egy hetet töltenek a budapestiek dugóban, autóban ülve. "A Lime rollerek enyhíthetik a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat" - fejtegette a kommunikációs igazgató, aki amúgy megdicsérte a budapesti tömegközlekedést, jól szervezett és a város szinte teljes területét szépen lefedő rendszerként beszélve róla, majd hozzátette, hogy a cég e-rollerei az úgynevezett mikromobilitás területén jöhetnek jól a városlakók számára, azaz a rövid távú, a közlekedés "folytonossági hiányait" gyorsan és egyszerűen kitöltő alternatívát jelenthetnek, mondjuk a fárasztó gyalogolással szemben.

"Szolgáltatásaink bevezetése előtt minden esetben szorosan együttműködünk az illetékes helyi hatóságokkal, és ennek megfelelően járunk el Budapest esetében is. Tiszteletben tartjuk és meghallgatjuk a helyi döntéshozókat annak érdekében, hogy együttműködésünk hosszútávon is gyümölcsöző legyen" – közölte Paloma Castro Martinez, utalva arra, hogy jelenleg is zajlanak az egyeztetések a fővárossal annak érdekében, hogy a Lime teljes mértékben megfeleljen a helyi szabályozásoknak. Mindez annak fényében nem meglepő, hogy rövid története során a cég többször is került már összetűzésbe egyes városokban a helyi hatóságokkal, mivel az elektromos rollerek használata sok helyen szabályozatlan területnek számít, vagy kifejezetten ütközik a közlekedési rendszabályokba (Reno, San Francisco és Indianapolis be is tiltotta a Lime és a hozzá hasonló cégek működését).

A Lime e-rollerjei beépített GPS rendszerrel rendelkeznek, azaz egyrészt ezen alapszik az okostelefonos applikáció használata, a felhasználó közvetlen környezetében elérhető rollereket így lehet lokalizálni, másrészt a lopás ellen is védelmet jelent a vázba rejtett navigációs chip. A kiválasztott rollert a kormányon lévő QR-kóddal lehet feloldani, és ha fel van töltve az appos profil pénztárcája, akkor már lehet is gurulni, mutatta meg az Indexnek Paloma Castro Martinez a roller alapvető funkcióit. A Lime-S rollerek 25 km/órás sebességre képesek, és egy feltöltéssel nagyjából 30-50 kilométert képesek megtenni.

Mivel a rendszer dokkolóállomások nélkül működik, így a 18 éven felüli felhasználók bárhol felvehetik és le is tehetik a rollereket. (A rollerek töltését sok városban szerződött partnerek, magáncégek, az úgynevezett juicerek végzik éjszakánként, Budapesten várhatóan egy 30-50 fős helyi lime-os csapat tartja majd karban és gyűjti be éjjelente a rollereket.) Sok helyen kritizálják is a Lime-ot (és a hozzá hasonló cégeket) amiatt, hogy a belváros járdáin, útpadkái mellett lépten-nyomon rollerekbe lehet botlani – erre válaszul a cég igyekszik megtanítani, és helyes parkolásra szoktatni a felhasználókat.

10 Galéria: Jönnek a Lime elektromos rollerek Budapestre Fotó: Nagy Attila Károly / Index

A cég filozófiájában a helyes viselkedés elég központi helyet foglal el, magyarázta az Indexnek Paloma Castro Martinez. Ez elsősorban a biztonságos közlekedést, a közlekedési szabályok betartását jelenti – bátorítanak, sőt kérnek mindenkit, hogy rollerezés közben viseljenek sisakot, és figyeljenek oda a többi közlekedőre, vagy éppenséggel a veszélyes úthibákra. Másrészt a rollerek parkolását is igyekszenek helyes mederben tartani: lehetőleg a járdán, de a gyalogos forgalmat nem zavarva, a padka közelében kell lerakni a rollereket. Az út végeztével az appal lehet "lerakni" a rollert, és a felhasználóknak fotót is kell készíteni a parkolásról, amit aztán a többi felhasználó helyesnek vagy helytelennek jelölhet meg az appba épített játékos szavazással. Ennek konkrét jelentősége is van, a notórius rosszul parkolók büntetésre, kreditlevonásra számíthatnak, magyarázta Paloma Castro Martinez.

Mindenképp érdekes lesz látni, hogy miképp reagál majd a budapesti közlekedés az új kölcsönzési rendszerre, mennyire épül be majd a több száz, vagy akár ezer elektromos roller (Varsóban körülbelül ennyi üzemel jelenleg) a főváros életébe. Hogy mennyibe fog kerülni a Lime használata, az is a jövő zenéje, az USA-ban 1 dollár a roller feloldása, és 15 cent minden egyes perc, szóval ha nem igazítják a magyar keresetekhez a díjakat, akkor Budapesten mondjuk egy buszjegy árába kerül az út megkezdése, és 30-40 Ft a percenkénti tarifa.