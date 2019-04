Könnyed full frame-es kaland

Február közepén mutatta be a Canon Magyarországon az új, tükör nélküli cserélhető objektíves (MILC) full frame-es fényképezőgépét, az EOS RP-t, és nemrég egy hétig tesztelhettem is a japán gyártó újdonságát, ami valamivel kisebb és könnyebb a tavaly kipróbált 30 megapixeles nagytestvérnél, az EOS R-nél (már amennyire nagynak mondhatjuk a DSLR-eknél eleve slankabb, csinosabb MILC-eket). A Canonnak ez a második full frame-es fényképezőgépe (azaz szenzora teljes kisfilmes méretű), amivel elsősorban a lelkes amatőröket, hobbifotósokat igyekszik becserkészni. Ez tükröződik is az árban: míg az a félprofi-profi ligában futtatott EOS R váz nagyjából 800 ezer forintba kerül, addig a középkategóriás RP ára 500 ezer forint körül alakul a boltokban, ami kétségkívül pénztárcabarátabb ajánlat.

A gép a marketingszöveg szerint "remek kreatív társ utazásokra, tájkép vagy portré fotózáshoz, és videózáshoz is", azaz nyakunkba vetve nyugodtan nyakunkba vehetjük vele az országot-várost. Nos, a tesztelés nem ilyen lazán zajlott, a Canon Hungária ugyanis a kipróbálásra szánt vázhoz négy új, MILC-ekhez fejlesztett objektívet is hozzácsapott, így igazi nehéztüzérségi gyakorlat lett a könnyed lövészetből. A következő szettet kaptam kipróbálásra:

Canon EOS RP váz

Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM

Canon RF 50mm F1.2L USM

Canon RF 28-70mm F2L USM

Canon EF-EOS R adapter

Az adapternek, amivel a MILC-korszak előtti Canon EF objektíveket lehetne felpattintani az új vázra, ezúttal sem vettem hasznát, mivel a tesztre kapott négy RF objektív bőségesen elég volt a rendszert próbálgatni, különös tekintettel a pazar fényerejű, remek rajzú ötvenesre és a szintén megkapó, F/2-es 28-70-esre (persze a 1.8-as 35mm-es makróobjektív is felkerült párszor, de alapvetően ez a két masszív üveg mozgott ki és be a kissé leterhelt táskámból).

Az összkép alapján azt lehetne mondani, hogy ha összevetjük az EOS R-rel, akkor az EOS RP mindenképp a kompromisszumkész, de azért a fő kategóriákban a minőséghez ragaszkodó felhasználók kamerája lehet. Néhány praktikus funkcióban kevesebbet tud, néhány paraméterben szűkebbre tervezték, az alábbiakban felsorolt főbb műszaki adatok árulkodnak is ezekről (zárójelben az EOS R eltérő adatai):

Képérzékelő: 26,2 megapixel, 35,9×24 mm, Dual Pixel CMOS, ultrahangos szenzortisztítás, DIGIC 8 képfeldolgozó processzorral (EOS R: 30,3 megapixel, 36×24 mm)

Cserélhető objektívekhez bajonettzár: RF

ISO-érzékenység: 100-tól 40 000-ig, lefelé 50-ig, fölfelé 51 200 és 102 400 értékig bővíthető

Zár: elektronikus redőnyzár, csöndes CMOS-érzékelőkiolvasás

Zársebesség: 30–1/8000 mp+ Bulb

Kereső: 2,36 millió képpontos elektronikus kereső (EOS R: 3,69 millió képpontos)

Kijelző: 7,5 cm-es, 3,0 hüvelykes, Clear View LCD II kihajtható és elfordítható érintőképernyő, kb. 1,04 millió képpont (EOS R: 8,01 cm-es, 3,15 hüvelykes, kb. 2,1 millió képpontos)

Érintőképernyős műveletek: Kapacitív módszer és menüfunkciók, gyorsvezérlő beállítások, lejátszási műveletek, nagyított kijelző. AF-pont-kiválasztás álló képeknél és videóknál, érintéssel kioldható állóképes fotózás közben.

Beépített vaku: nincs

Vakupapucs: E-TTL II automata, EX Speedlite vakukkal kompatibilis

Felvételkészítési módok: intelligens jelenetválasztó automata, rugalmas előválasztó AE, programautomatika, idő-előválasztó AE, rekesz-előválasztó AE, manuális, bulb, és egyedi (3 db)

Videó: intelligens jelenetválasztó automata, programautomatika, idő-előválasztó AE, rekesz-előválasztó AE, manuális, bulb, és egyedi (3 db)

Képstílusok: Auto, Normál, Portré, Tájkép, Finom részlet, Semleges, Élethű, Monokróm, egyedi (3 db)

Képfeldolgozás: csúcsfényárnyalat-elsőbbség, automatikus megvilágítás-optimalizálás, zajcsökkentés hosszú expozíciónál, zajcsökkentés nagy ISO-érzékenységnél, objektíves optikai korrekció (vinyettálás, kromatikus aberráció korrekciója), átméretezés, kroppolás, képkiegyenesítés, RAW képek feldolgozása, többszörös exponálás, HDR

Felvételi módok: egy kép, gyors sorozatfelvétel, lassú sorozatfelvétel, csendes egyes, csendes sorozatfelvétel, önkioldó, sorozatfelvétel (max. 5 kép/mp, max. 4 kép/mp AF követéssel), felvételi időzítő, 4K time-lapse videó (EOS R: sorozatfelvétel max. 8 kép/mp, max. 5 kép/mp AF követéssel)

Fókuszálás: 4779 fókuszpont, érintéssel vezérelhető manuális élességállítás (EOS R: 5600 fókuszpont)

Autofókusz: Dual Pixel CMOS AF (Arcfelismerés és AF-követés, 1 pontos AF, AF-terület és AF-zóna bővítése, érintéses kioldás

Fénymérés: valós idejű kiértékelő fénymérés képérzékelővel (384 zóna), részleges fénymérés, szpot fénymérés, középre súlyozott átlagoló fénymérés

Fájltípusok: JPEG, RAW, C-RAW, MP4 8 (EOS R: Dual Pixel RAW is)

Videó: 4K (16:9) 3840 × 2160, Full HD, HD

Mikrofon: beépített sztereó mikrofonok (48 Khz, 2 db 16 bites csatorna)

Víz- és porálló: igen

Intelligens tájolásérzékelő szenzor: van

Csatlakozási lehetőségek: nagy sebességű USB 2.0 csatlakozóval egyenértékű USB C, HDMI mini, Wi-Fi, Bluetooth, audio be- és kimenet (sztereó mini jack), E3 típusú távvezérlő-csatlakozó (EOS R: USB 3.1 USB C)

Memóriakártya: 1 db SD/SDHC/SDXC és UHS-II

Áramforrás: LP-E17 lítium-ion akku (EOS R: LP-E6N, LP-E6 lítium-ion akkumulátor)

Váz: magnéziumötvözet, alumínium és üvegszálas polikarbonát részek (EOS R: magnéziumötvözet üvegszálas polikarbonát részekkel)

Üzemi feltételek: 0–40 °C, legfeljebb 85% páratartalom

Váz mérete: 132,5×85,0×70,0mm (EOS R: 135,8×98,3×84,4mm)

Váz tömege: kb. 440 g, kártyával és akkumulátorral: 485 g (EOS R: kb. 580 g, kártyával és akkumulátorral: 660 g)

Miben másabb az RP mint az R?

Elsősorban a kisebb elektronikus kereső és hátoldali kijelző említhető, mint rögtön szembetűnő különbség, de leginkább az EOS R-nél tetszetős újításként látott, a képkereső mellé, jobb oldalra elhelyezett, érintéssel, simítással vezérelhető kétirányú, hosszúkás érintőcsík hiánya fáj. Nincs a váz tetején kis LCD státuszkijelző sem (helyére a megszokott módválasztó tárcsa, valamint egy szabadon konfigurálható tekerőgomb került), minden beállítást a kihajtható érintőképernyőn kell csekkolni. Ergonómiailag a valamelyest könnyebb és kisebb váz említhető, az váz magasságából és mélységéből több mint egy-egy centimétert faragtak le a Canon mérnökei, ami nagyobb kezű embereknek már jelenthet némi kényelmetlenséget.

Ha már ergonómiánál tartunk, csak a teszt után futottam bele egy olyan problémába, ami a fotósok elég komoly részét érintheti. Ez pedig a jobb- vagy balszemesek vagyunk kérdésköre. Mint arra Michael Andrew felhívta a figyelmet, az RP nem kedvez azoknak, akik elsősorban a bal szemüket használják a keresőben való komponáláshoz. A gond azzal van, hogy a hátoldali érintőképernyőn kell megadni az érintéses (Touch&Drag ) fókuszvezérlés aktív területét, amire szükség is van, mivel nincs az RP-n a DSLR-eken megszokott, jobb hüvelykujjal babrálható hátoldali joystick és tárcsa. Aki jobbszemes, annak ezzel nincs különösebb baja, de aki balszemes, annak az orra szinte teljesen belelóg az érintőképernyőbe, eltakarva, sőt működtetve a hasznos jobboldali területet. Lehetne ugyan baloldalra dedikálni az aktív fókuszvezérlő területet, de a bal kézzel az esetek 99 százalékában nem a vázat, hanem az objektívet fogják a fotósok. Mivel jobbszemes vagyok, én nem is szembesültem mindezzel a teszt során, de kétségkívül létező problémára mutatott rá az amerikai fotós.

A fentieken túl, a fő paramétereket és a képminőséget illetően nem kényszerül különösebb fogcsikorgatós kompromisszumra, aki az RP-t választja az R helyett. Bár manapság már mobilokban is röpködnek a 30-40-50 megapixelek, az EOS RP által nyújtott 26,2 megapixel tökéletesen elegendő az átlagfelhasználó számára, a villámgyors és pontos, szemmel is vezérelhető autófókusz (ami részben az új objektívek 12 tűs kommunikációs rendszerének is köszönhető) pedig az RP-nél is megvan, a képminőségben sem érzékeltem különösebb visszafogottságot, a kamera DIGIC 8 processzora a Canontól megszokott szép, részletgazdag képeket generál, még fényszegény viszonyok közt is (az alábbi galériában találnak néhány változatos fényviszonyok közt készült tesztképet – szokás szerint nyers, szerkesztetlen .jpg képfájlok formájában). Ami más MILC-ekkel összehasonlítva viszont kicsit hátrébb sorolja a rangsorban az EOS RP-t, az, hogy miképp az EOS R-ben, úgy ebben a full frame-es Canon MILC-ben sincs szenzormozgatásos képstabilizátor, azaz a felhasználók csak az objektívekbe épített IS-re számíthatnak – ha került ilyen lencse a fotóstáskába – gyér fényviszonyok mellett.

17 Galéria: Canon EOS RP tesztképek Fotó: Nagy Attila Károly / Index

Mint az összes MILC gépnél, az EOS RP-nél sincs felcsapódó tükör ezért nincsenek apró bemozdulások az elkészült képen (hosszú záridőknél nagy előny ez). Néma üzemmódban a redőnyzárat ki lehet iktatni az exponálás folyamatából, ennek köszönhetően tökéletes csendben lehet vele fényképezni, csakúgy mint a az EOS R esetében.

Venni vagy nem venni?

A némileg kisebb és könnyebb RP tehát kétségkívül jó választás lehet azoknak, akik a MILC-korszak előtt is a Canon fölső-középkategóriás kameráival szemeztek, vagy használtak. A cég folyamatosan bővíti is a MILC-ekhez fejlesztett objektívok választékát, a haladó hobbifotósoknak árban is épp megfelelő lehet például az EOS RP-hez a nagy átfogású RF 24-240mm F4-6.3 IS USM zoom-objektív, amin kívül további öt új RF objektív is érkezik hamarosan.

A kamera menüjét egyébként továbbra is a Canon tükörreflexes gépeiből jól ismert firmware szolgáltatja, ami az RP esetében is megkönnyíti az esetleges rendszerváltást. Aki azonban még mindig nem tud dűlőre jutni az amúgy már eldőlni látszó DSLR-MILC csatában, az jobban teszi, ha vár még egy évet, ugyanis sem az idén piacra dobott EOS RP, sem a tavaly óta kapható EOS R nem a fő attrakciója a Canonnak, a csúcsgépet, az EOS R kimaxolt, a pletykák szerint több mint 70 megapixeles, új korszakot definiáló verzióját várhatóan 2019 végén, 2020 elején mutatják be.

(Borítókép: Canon)