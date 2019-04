Terjed a kolera az Idai ciklon nyomán Mozambikban

Az Idai ciklon pusztítása következtében kétmillió embernek kellett elhagyni az otthonát. A menekülők között felütötte a fejét a kolera, várhatóan a maláriai is terjedni fog, de a segélyszervezetek szerint még megelőzhető a humanitárius krízishelyzet.

A két héttel ezelőtti viharban Mozambik jelentős részén elpusztult a termés, az otthontalanul maradt emberek pedig rossz higiéniás körülmények között kénytelenek meghúzni magukat. Ezek a tényezők ideálisak a legtöbb fertőző betegség szempontjából. A kolera már most is gyorsan terjed, és a kanyaró is követheti - súlyosbítva az éhínséggel.

Ugyanakkor reménykeltő fejlemények is vannak: kedden 900 ezer adag koleravakcina érkezett a térségbe, és ma már meg is kezdték a kampányszerű oltásokat. Az 500 ezer lakosú tengerparti városban, Beirában visszaállították a vezetékes vízellátást, és 700 ezer moszkitóhálót is kiosztottak, hogy így próbálják elejét venni a fenyegető maláriajárványnak.

Ugyanakkor a helyzet még most is könnyen válságosra fordulhat, ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 40 millió dolláros támogatást kért a következő három hónapra.

A kolera főként a szennyezett ivóvíz útján terjed, a mozambiki kormány eddig 1000 regisztrált kolerás esetről szá,olt be az országban. A segélyszervezetek szerint ez nagyon alulbecsüli a problémát, minthogy a segélyközpontokban minden egyes nap száz és száz új beteget regisztrálnak.

Vannak fertőzöttek, akiket már holtan hoznak be hozzátartozóik.

A kolera a beteg dehidratálása révén öl. Ha a fertőzött gyors orvosi segítséghez jut, és hatékonyan rehidratálják, illetve antibiotikumot kap, szinte mindig megmenthető az élete.

A kolera azonban csak egyike a fenyegetéseknek. Noha a ciklon elpusztította a legtöbb szúnyogot, a nyomában maradt pocsolyák tökéletes szúnyogkeltetőnek számítanak, így a következő időszakban szinte biztosan megsokszorozódik a maláriás esetek száma. Emellett a menekülttáborokba kényszerülő, általában krónikusan alultáplált emberek körében a kanyaró is gyorsan terjed. Ilyen körülmények között a fertőzött gyerekek tíz százaléka belehal a fertőzésbe.

Az ENSZ becslése szerint az Idai ciklon Mozambikban 500, Zimbabwéban 250, Malawiban 60 embert ölt meg.

