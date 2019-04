A HPV-oltás majdnem teljesen eltörölte a méhnyakrákot Skóciában

A szexuális úton terjedő humánpapillóma-vírus (HPV) bizonyos változatai méhnyakrákot okoznak, amely (eddig) a 35 évnél fiatalabb nők leggyakoribb daganatos megbetegedése volt az Egyesült Királyságban. Egy évtizede azonban a brit kormány bevezette a 12-13 éves lányok rutinszerű beoltását HPV ellen.

Ennek eredményeképp drámaian csökkent a méhnyakrák gyakorisága Skóciában.

(Persze vélhetően máshol is, de most csak Skóciát vizsgálták.) Tim Palmer és munkatársai az Edinburgh-i Egyetemről elemezték az oltási, illetve méhnyakrákszűrési nyilvántartásokat azon nőkre vonatkozóan, akik 1988 és 1996 születtek, és 20 éves korukban rákszűrésen estek át. A felmérésbe így pontosan 138 692 nő került be.

Az eredmények szerint a beoltott nőknél 90 százalékkal ritkább volt az úgynevezett cervikális intraepitheliális neoplázia (CIN) nevű tünetegyüttes, ami a méhnyakrák előállapota.

Az oltás kapcsolatba hozható mind az enyhe, mind a súlyos méhnyakrák előfordulásának közel eltörlésével a fiatal skót nők körében, nyolc évvel a vakcinációs program kezdete után

- nyilatkozta a tanulmány egyik szerzője, Kevin Pollock, a Glasgow-i Kaledóniai Egyetem kutatója. 2012 óta a 20-24 éves nők körében 69 százalékkal csökkent a méhnyakrák gyakorisága (ebben az oltott és a nem oltott lányok is benne vannak).

A skót közegészségügyi miniszter, Joe FitzPatrick elmondta, hogy a programot még az idén kiterjesztik a fiúkra is. Kevésbé köztudott ugyanis, hogy

a HPV az orális szex révén átterjedhet a férfiakra is, akiknél szájüregi, illetve gégerákot okozhat.

Forrás: New Scientist