A Messenger sarlatánja az életedet kéri a gyógyulásért

A Facebookon hirdeti magát „Lélekszaki”, és azt állítja, hogy a Messengeren keresztül bárkit kigyógyít mindenféle lelki és egyéb betegségből (igen, a rákból is).

Cserébe pénzt akar, méghozzá sokat, és az összeg megállapításához vagyonnyilatkozatot követel áldozataitól.

Ahelyett azonban, hogy óvatos lenne, ő maga keresett meg minket, hogy segítsünk neki újabb lehúzható betegeket találni.

Nekünk írt leveleiben olyan részleteket adott írásba, amelyek a jogi szakértő szerint kuruzslásra, sőt törvénytelen orvosi kísérletre és egy sor más törvénysértésre utalnak.

Kiderült, hogy Lélekszaki egy volt szcientológus, aki maszeknak állt, és saját szakállára próbálja pénzzé tenni az egyházban tanult okosságokat.

Egyébként sose járt egyetemre, építőipari segédmunkás.

Egy hamis profil segítségével ettől függetlenül megkerestük, magunkat pánikbetegnek kiadva. Tőlünk nem pénzt követelt, hanem konkrétan azt, hogy legyünk a rabszolgái.

A világ legnaivabb kuruzslójának története.

A betegek jelentik a legsérülékenyebb fogyasztói csoportot. Különösen akkor hajlamosak minden racionális kétkedésüket levetkőzni, ha úgy érzik, hogy betegségükkel a hivatalos, bizonyítékokon alapuló orvoslás nem tud mit kezdeni. Nem csoda, hogy a gyógyíthatatlan, illetve a súlyos lelki betegekre egész csaló iparág szakosodott a csodadoktoroktól az energiagyógyítókon keresztül a homeopatákig.

Ahhoz azonban a legtöbbjük elég intelligens, hogy ne tegye egyszerűvé a lebuktatását. Pontosan ismerik a rájuk vonatkozó törvényeket, és a kifogásolható, jogszabályba ütköző praktikákat a legnagyobb titokban űzik. Soha nem tesznek bizonyítékként ellenük felhasználható állításokat írásban, és szóban is csak akkor, ha már az áldozat bizalmába férkőztek.

Nos, az illető, akiről ez a történet szól, nem ilyen okos.

Van ruhád, vannak tárgyaid

Azután kerültünk kapcsolatba vele, hogy néhány héttel ezelőtt írtunk egy cikket a pánikbetegségről. Ez a mentális zavar mintha „divatossá” vált volna az utóbbi időben. Nem terhelik mindazok a szociális stigmák, amelyek más lelki betegségek diagnózisát és kezelését megnehezítik a páciens szégyenérzete miatt. Így a felismerése felgyorsult, sőt vannak, akik mellkasi fájdalommal is először pszichiáterhez fordulnak, magukon pánikbetegséget diagnosztizálva, és nem kardiológushoz mennek a szívbetegség kizárása érdekében.

Néhány nappal később megérkezett Lélekszaki első levele (nevezzük így, hiszen nyilvánosan is ezt a nevet használja a Facebookon):

Tudsz nekem segíteni, hogy segíthessek? (A hogyant azt nem tudom – azt neked kéne kitalálni.) Kezemben egy olyan módszer, ami pl. minden második pánikbetegnél 2-3 terápiás beszélgetéssel teljesen megszünteti a pánikbetegséget ... de hiába hirdetem magam nagy erőkkel, egyszerűen nem akarnak nyitni felém, és az általam képviselt gyógymód felé az emberek – alig akad valaki, akivel időnként dolgozhatok.

Vagyis azt várta tőlünk, hogy ingyenreklámot csináljunk az üzletének. Amit Lélekszaki nem tudott, hogy már előtte is értesültünk tevékenységéről, hiszen a Chemtrail rajongói csoport nevű Facebook-csoportban már téma volt a működése. A csoport tagjai számos vele folytatott csetelést megosztottak, amelyből egy agresszív, ugyanakkor nem túl elővigyázatos ember képe rajzolódott ki. Itt például Lélekszaki (L) és egy új páciense (P) az anyagiakat tisztázzák (az illető nevét jogi okokból a nyilvános Lélekszaki névre cseréltük):

P.: Nem számít a pénz, csak jól legyek. L.: Nálam nincs olyan, hogy egy terápiás ülés mennyi, és nincs óradíj. Nálam a gyógyulásért kell fizetni a vagyonod egy részéről történő lemondással. Ehhez azt kell tudnom, hogy mid van, mit ér, és mi az a konkrét összeg, amit megér neked a gyógyulás. És mérlegelem, hogy a felajánlott összeg a lehetőségeid és a problémád nagysága (ami nálad nagyon nagy, úgy látom) fényében arányos-e. P.: Vagyonom nincs, a párom dolgozik. Van egy öröklakás, ami nem csak az enyém. L.: Nincs olyan, hogy valakinek nincs vagyona. Van ruhád, vannak tárgyaid, bútoraid, vannak ékszereid, vannak családi ereklyéid. Van párod, aki dolgozik, gondolom, van valamennyi megtakarított pénz is... vannak bizonyára rokonaid, barátaid, olyan emberi kapcsolataid, akikre számíthatsz, van a családodnak hitelképessége... P.: Kedves Lélekszaki! 500 ezret ajánlok, hogy kigyógyuljak a betegségemből ... L.: Rendben, megértem, méltónak talállak a terápiára.

Lélekszaki előszeretettel fenyegeti meg a vele folytatott beszélgetéseket nyilvánosságra hozókat azzal, hogy beperli őket, ha nem törlik a bejegyzést – az más kérdés, hogy őket ez inkább csak szórakoztatja.

Maszek szcientológia

Ezek után keresett meg minket, mi pedig természetesen nagyon érdekesnek és fontosnak találtuk a tevékenységét, és arra kértük, hogy meséljen még magáról, illetve a módszeréről. Nem számítottunk arra, hogy erre a semleges sablonválaszra egy 24 ezer leütéses levéllel felel (e cikk legtöbb idézete ezekből a levelekből való). Egyértelmű, hogy Lélekszaki megveszekedetten sóvárog a figyelemért. A levél nagy része teljesen értelmetlen fantazmagória az emberi elme működéséről. Sokkal érdekesebbek viszont azok a részek, amelyekben Lélekszaki saját sorsát meséli el, illetve

részletesen beavat minket egy Facebookra optimalizált sarlatán működésébe.

Az iskolában tanulási nehézségekkel küzdött, így esélye sem volt érettségi után továbbtanulni, és az építőiparban helyezkedett el. Minthogy azonban nem látott módot arra, hogy legális körülmények között meggazdagodjon (a pénzszerzés vágya sokszor visszatérő, központi téma Lélekszaki életében), ezért elkezdett „feketén maszekolgatni”, mígnem egyszer csak rátalált a Szcientológia Egyház szórólapjára (amely azt a téveszmét terjesztette, hogy az ember agykapacitásának csak 10 százalékát használja), és ezen a ponton megváltozott az élete.

Mindig nagyra voltam magammal az eszem miatt, bár ugye ez az életben semmiben nem nyilvánult meg különösebben, és azonnal beütött számomra, hogy igen, ez a kulcs, ha én, aki el vagyok szállva így is magamtól még tudnám használni a többi 90%-ot is, akkor biztos elérném azt az anyagi sikert az életben, amire vágyom.

Innentől beszippantotta a szcientológia, olvasta L. Ron Hubbard alapművét, a Dianetikát, amelyet azóta is működése alapvetésének tart. Az egymást követő tanfolyamok nem voltak ingyen, így az egyházban kezdett dolgozni, de csakhamar összekülönbözött velük, és kilépett. Ettől egy csapásra adósuk lett, vissza kellett fizetnie a tanfolyamok, kezelések árát. A szcientológus terápiája azonban folytatódott, mígnem kudarcba fulladt, és kitiltották az egyházból.

Ezen a ponton Lélekszaki már úgy gondolta, hogy a terápiának hívott szcientológus praktikákat ő maga is tudná szolgáltatni az embereknek, és kuncsaftszerzésre az internetet találta a legalkalmasabb platformnak. Hirdetett már a Youtube-on, az AdWords segítségével, de a Facebook jött be neki igazán, napi 3-4000 forintot költ Facebook-hirdetésekre jelenleg is. Bár ő nem elégedett.

Rohadt gyér sajnos az érdeklődés, fizetett hirdetésekkel naponta ezreknek jelenik meg a posztom/hirdetésem, de ritka az, amikor valakivel dolgozhatok. Ha naponta 3-4 emberrel tudnék dolgozni, mert felkapott lennék (volt persze ilyen is hónapokon át, amikor ennek a becsület nélküli magyar népnek becsületkasszásan hirdettem).

A mentális töltés lekapcsolása

Voltak időszakok, amikor jóval több ember esett Lélekszaki hálójába, de legtöbbjük csak egy próbaülésre maradt, aztán észbe kapva eltűnt. De olyan is volt, akivel 500 óráig jutottak („ő képes volt például már a növényekkel is kommunikálni, és némi erőltetéssel felidézni azt, hogy mi történt a testével és a lelkével miközben esténként aludt”). Összesen úgy háromezer órához közelít Lélekszaki szerint az eddig általa nyújtott kezelések teljes mennyisége.

De hogyan is működik a kezelés? Amint később mi is megtapasztaltuk, ez nem más, mint egy semmitmondó beszélgetés a Messengeren keresztül, amiben Lélekszaki azokat a kliséket pufogtatja (milyen volt a gyerekkorunk, mit érzünk, amikor rohamunk van), amit bármelyik szappanopera-pszichiáter csípőből tolna.

A terápiát messengeres hanghívásban szolgáltatom. Lényegében egy múltfeltáró beszélgetés, illetve az eközben feljövő testi-lelki rossz érzések úgymond „mantráztatással” kezelése, hogy azok „mentális töltését lecsapoljuk”, amitől a lélek, az elme megkönnyebbül, és amely eredményeként kicsit jobban és jobban megnyílik az emlékezet... Amúgy minden a pénztől indult nálam, és most is a pénz a fő elem, a pénz hiánya miatt nem tudom megvenni érdemben az emberek figyelmét/érdeklődését.

Ma már Lélekszaki és a szcientológusok között ellenséges a viszony, bár saját bevallása szerint nem nagyon piszkálják. Viszont azt rendesen a fejébe verték, hogy a legnagyobb ellenségeik a pszichiáterek. Erről így vall:

Nem jártam egyetemre, sőt, ha kicsit sarkítani akarok, akkor egy „építőipari segédmunkás” vagyok. Az orvosi egyetemen, meg pszichológia szakon semmi olyat nem tanítanak, ami beférne a „hasznos tudás” címszó alá, ellenben jó sok sötét állatot lehet előállítani ezekkel, akik ezek után már a racionális gondolkodásra való képességre is alkalmatlanná válnak a beléjük táplált sok sületlenség által.

Tumor a lelki szemei előtt

Eddig talán azt gondolhatják Lélekszakiról, hogy egy szerencsétlen flótás, aki talán hisz a saját tévképzeteiben, talán nem, de nagy kárt nem okoz. Csakhogy emberünk az első levelében megemlítette, hogy valakit meggyógyított a rákból, amely hagyományosan a kuruzslók legjövedelmezőbb vadászterülete. Ezért erre a pontra több más érdektelen kérdés közé rejtve külön is rákérdeztünk, Lélekszaki pedig megint egy kisregénnyel válaszolt. Ebből pedig egy sokkal komolyabb veszélyeket felvető résztörténet bontakozott ki.

A rákból gyógyult [páciensem] ... épp egy olyan vizsgálat előtt lógott meg a velem való kapcsolatból (anyagi okokból - büdös neki is fizetni), ami teljesen megerősítette volna az eredményt.

Az említett beteg Lélekszaki elmondása szerint tavaly decemberben, szenteste napján lépett vele kapcsolatba, miután néhány nappal előtte megtudta, hogy végbéldaganata rosszindulatú, és kétségbeesve segítséget keresett a neten. Ezután „elkezdtek dolgozni rajta”, persze a Messengeren keresztül, aminek hatására a végbélpolip felszívódott. A sikeresség oka emberünk szerint, hogy a rák valódi oka természetesen lelki eredetű.

Sajnos úgy kaptam meg, hogy a hagyományos orvoslás már belebarmolt, így a terápiázás java része a hagyományos orvoslás sarlatánságának a kezelésére irányult, mert egy rákosnál, ahol a forrás egyértelműen lelki, a lelki vonatkozást pikk-pakk lehet kezelni, és a rák pikk-pakk nyom nélkül el tud tűnni a szervezetből ... míg minden egyes sokk/trauma (ide értve műtétet, kemót, sugarat, stb.) az "fixálja" a dolgot, mert rátesz egy lapáttal.

A dolog odáig fajult, hogy az illető „lelki szemeivel” kezdte látni a daganatát, és mantrázással „dolgozott rá”, hogy visszahúzódjon. Közben a beteg újabb csomókat vett észre magán, amelyeket ő „hirtelen áttétként azonosított, annyiszor csicseregték a fülébe az áttétes baromságaikat az orvosok.” Lélekszaki azonban a Messengeren keresztül is tudja, hogy teljesen másról van szó: „Nem a végbálrák áttétje, ez egészen biztos, legfeljebb az orvosok, vagy épp az alkoholista férj miatti lelki traumák eredményeként [jött létre].”

Arról nem írt, hogy javasolta-e a betegnek, hogy újabb tüneteivel azonnal menjen orvoshoz, vagy éppen (a leírtak szellemiségét követve) lebeszélte őt erről.

Mindenesetre a beteg megszakította vele a kapcsolatot, és remélhetőleg már orvosok kezelik. Azt nem állíthatjuk, hogy Lélekszaki a legsikeresebb sarlatán lenne a világon. A kuncsaftjai nagy része ugyanis fizetés nélkül faképnél hagyja: „Én azt várom, hogy a vagyonuk egy részével fizessenek ... de a nagy semmit szokták fizetni, a legtöbb, ami marad utánuk, már ha marad, akkor egy komment az ülés/ülések tapasztalatával.” Azt nem említette, hogy számlát ad-e a végül mégis fizető pácienseknek. Ahogy a fent idézett beszélgetésből láttuk, a „vagyonuk egy részével” kitételt olyan komolyan gondolja, hogy gyakorlatilag vagyonnyilatkozatot követel a kezeltektől, akik egy része átad neki szenzitív személyes adatokat is.

A Lélekszaki tevékenységével sokat foglalkozó Chemtrail-rajongók csoportban olyan információk is keringenek, miszerint több feljelentés is született emberünk ellen egy vidéki városban. Ezt az információt azonban nem sikerült megerősítenünk, hiszen érdeklődésünkre a területileg illetékes rendőr-főkapitányság nem adott választ arra, hogy folyik-e eljárás ellene: „Az alábbi megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy kérdései az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 2. pontjában írt személyes adatra vonatkoznak, így azok megválaszolását a jogszabály kizárja.”

A kuruzslás alapesete

A Lélekszakival folytatott levelezésünket megmutattuk Vizi János jogász-pszichiáternek, aki igazságügyi pszichiátriai szakértőként is dolgozik. Ő a véleményét azzal kezdte, hogy definiálta a kuruzslást: a Btk. 187. cikkelye szerint az végez kuruzslást, aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, és vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az orvosi gyakorlatra pedig az jogosult, akinek megfelelő hazai vagy honosított külföldi egyetemi oklevele van. Mit jelent ez Lélekszakira nézve?

Az úrnál az ellenszolgáltatás és a rendszeresség is megvalósul, viszont orvosi diplomája nincs. A betegségek gyógyítása az orvosi gyakorlat része, de ő többször írja, hogy pánikbetegséget – sőt rákot – gyógyít

– értékel Vizi János. Külön kiemelte, hogy Lélekszaki levelében rendszeresen gyógyítást, terápiát, gyógymódot említ, nem például tanácsadást. Ezzel egyértelműen elismeri, hogy orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet végez minden engedély nélkül, pénzbeli ellenszolgáltatásért.

A levél egy olyan pontjára is felhívta a figyelmünket, amin mi átsiklottunk. Miközben Lélekszaki nagyratörő terveit vázolja arról, hogy majd a mi segítségünkkel hogyan fogja ország-világ előtt népszerűsíteni a fantazmagóriáit, felveti, hogy a „gyógymódot” a pánikbetegség után ki lehet terjeszteni „további betegségek kezelésére is... Különböző testi fájdalmakat is (pl. fejfájás, hátfájás stb. – olyat is, amivel valaki akár már évek óta küzd, és amin akár a fájdalomcsillapító sem segít) [gyógyíthatunk vele]”. Csakhogy a pszichiáter-jogász hangsúlyozta, hogy az egészségügyi törvény előírja, hogy

„minden nem orvos által végzett pszichoterápiát orvosi vizsgálatnak kell megelőznie – pl. azért, hogy a fejfájás oka vajon agytumor-e.”

Lélekszakinak rendelője sincs (hiszen a Messengerhez nem kell rendelő). Vizi János szerint ez sem okés, hiszen „mindenki csak megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel rendelkező rendelőben gyógyíthat, terapizálhat, a megfelelő engedélyek birtokában. A telemedicina szabályozása ingoványos, de az biztos, hogy a telemedicina végzéséhez is szükség van a megfelelő végzettségre, működési engedélyre.” Amikor Lélekszaki később újból kijelenti, hogy nem járt egyetemre, az pedig „önfeljelentés a képesítési feltételek teljes hiányáról”.

Emberünk pszichéről alkotott teóriáival a szakértő nem nagyon kívánt foglalkozni, mivel, ahogy fogalmazott,

részleteiben nincs értelme belemenni ebbe a baromsághalmazba – egy bizonyos szint felett nem megyünk bizonyos szint alá :) Csak annyit, hogy ő maga siránkozik, hogy kevés esete volt – márpedig kevés esetből nem lehet tudományosan megalapozható következtetéseket levonni. Amiatt panaszkodik, hogy a kliensei leléptek, és ő ezt azért fájlalja, mert nem fizettek. Csakhogy ha a módszer új, akkor orvostudományi kutatásnak minősül, amihez hatósági és etikai engedély szükséges... ha e nélkül végzik, az felveti az orvostudományi kutatás rendjébe ütköző bűncselekmény gyanúját. Egyébként pedig az orvosi kutatás során a vizsgálati alanyok számára a kezelésnek a hatályos szabályozás alapján díjmentesnek kell lennie.

Azon túl, hogy a kétségbeesett lelki beteg emberek vagyonokat képesek fizetni a csalóknak, egészségi állapotukra nézve is súlyos következményei lehetnek annak, hogy egy kuruzsló kezeli őket.

„Éppen azért írja elő az egészségügyi törvény a pszichoterápiát megelőzően a kötelező orvosi vizsgálatot, mert sok mentális zavar tüneti képe nagymértékben hasonlít különféle testi betegségekhez – és vice versa” – érvel Vizi János. Erre az egyik legjobb példa éppen a pánikzavar. A pánikosokat sokszor különféle testi betegségekkel kezelik. Megfordítva, egyes testi betegségek a pánikszindróma tüneteit „utánozzák”. Továbbmenve nagyon gyakori a testi betegségek és a mentális zavarok – így a pánikzavar – együtt járása is. Utóbbi gyakran társul más mentális zavarokkal is, leggyakrabban kedély- és szorongásos zavarokkal.

A pszichiáter kifejtette, hogy a mentális zavarok esetén is kulcsfontosságú a korai felismerés és megfelelő kezelés. Ha ez elmarad, az idő előrehaladtával egyre inkább csökkennek a gyógyulás esélyei. Egyúttal növekszik a szövődmények előfordulási gyakorisága és súlyossága, ilyenek például az alkohol- és a gyógyszerfüggőség, az öngyilkosság. Természetesen ugyanez igaz az „elnézett” testi betegségekre is, például a nem kezelt pajzsmirigy-túlműködés vagy a cukorbetegség okozta nagyon alacsony vércukorszint akár életveszélyes krízisbe torkollhat. Vizi János szerint

nem túlzás, hogy a saját egészségével, akár életével játszik az, aki képzetlen sarlatánok kezére adja magát.

Wannabe szektavezér

Ahhoz, hogy első kézből származó tapasztalatot szerezzünk a Lélekszaki-féle terápiáról, fogtunk egy hamis Facebook-profilt, és kétségbeesett, bármit feláldozni hajlandó pánikbetegként bejelentkeztünk a Messengeren Lélekszakinál:

Kedves Lélekszaki! A Facebookon találtam meg az oldaladat, és az ott írtakat olvasva teljesen magamra ismertem. évek óta szenvedek a pánikbetegségtől, és semmi sem segít. időnként annyira kétségbe esek ettől, hogy már arra is gondoltam, hogy megölöm magam, csak szabaduljak meg ettől a szenvedéstől. A rohamok kb fél óráig tartanak, szédülök, úgy érzem, elájulok. Teljesen leizzadok, a szívem kiugrik, attól is rettegek, hogy szívrohamot kapok. Ilyenkor zsibbadok mindenhol, szorít a mellkasom. Utána olyan megalázó érzés tör rám, hogy legszívesebben megsemmisülnék. Már nem tudom, hogy mit csináljak. Bármimet megadnám, hogy meggyógyuljak. Esetleg lenne időd velem foglalkozni? Nincs kihez fordulnom.

A megszólított fél órával később reagált, és nem okozott csalódást:

Szia! Örülök, hogy rám találtál ... én (a legkisebb kétség nélkül azt gondolom hogy) tudok segíteni, teljesen meg tudlak szabadítani a pániktól, csak az óraszám a kérdéses. Ezt akkor kérhetem/kaphatom ellentételezésként: "Bármimet megadnám, hogy meggyógyuljak."? Mert ha ekkora szarban vagy, akkor én tényleg ezt is várom tőled (persze fel is sorolhatnád nekem, hogy ez konkrétan mit takar, ez alatt te mit értesz) ... az életedet, a mindenedet (ide értve komoly anyagi ellentételezést is lehetőség szerint), hogy a gyógyulásod utáni kilátástalan időszakban az enyém legyél, értem élj, nekem dolgozz ... és a "szabadságodat" (ha igényled visszakapni) majd csak azzal válthatod meg, ha tömegeket (hasonlóan szenvedő, kilátástalan helyzetű, akár sokszor e miatt az életük feladásán gondolkodó) pánikosokat, és más betegeket irányítasz hozzám, akik szintén nagyot áldoznak a gyógyulásért, és el is érik azt velem. Megfelelne ez számodra?

Kérdés, hogy Lélekszaki ezen szokása, miszerint rögtön az első kapcsolatfelvétel alkalmával magára nézve súlyosan terhelő információkat foglal írásba, vajon szimpla idiotizmus vagy tudatos stratégia. Előfordulhat, hogy így riasztja el azokat, akik még megőrizték józan eszük maradékát, és akik ezután is maradnak, azokat aztán már tényleg bármire ráveszi. Mindenesetre rákérdeztünk még egyszer, hogy komolyan azt követelte-e, hogy a gyógyításunkért cserébe teljes mértékben vessük alá neki magunkat, és legyünk a rabszolgája. És igen, komolyan gondolta:

Én nem vicceltem ... ha nem is a „mindened”, de annak egy jelentős része lenne + „az életed”, hogy értem dolgozz, amit megváltani azzal tudsz, ha hoztál már nekem annyi jól fizető, gyógyuló ügyfelet, ami miatt egy idő után azt mondhatom, hogy megváltottad a „szabadságodat”, hogy már nem tartozol. Ez megfelel?

Vizi János hívta fel a figyelmünket, hogy ebben Lélekszaki szcientológusok taktikáját követi. Emberünk maga is az egyháznál végzett kulimunkát, hogy így váltsa meg a tanfolyamok árát. És pontosan ezt várja el ő is az áldozataitól.

Ezek után a nem sokkal később megvalósult szóbeli Messenger-beszélgetés már kifejezetten csalódás volt. Egy furcsa hangú férfi beszélt a telefonba, aki pontosan azokat a kérdéseket tette fel nekünk, mint az összes dilettáns lélekbúvár, aki pszichoterápiásat játszik. Miután fél órán keresztül folyt az érdektelen beszélgetés, kihasználva, hogy a gyenge internetkapcsolat miatt rossz volt a hívás hangminősége, elköszöntünk Lélekszakitól. Őt az újabb kuncsaft lelépése hallhatóan kétségbe ejtette, ezért még saját mobilszámát is megadta, csak hogy folytassuk a beszélgetést. Búcsúzóul még ezt írta a Messengeren:

Mindenképpen haragszom, mert csak ma 1 órát vettél el az életemből ... most 14:30-ig érek rád, erre elmész! Az előbb még chatben maradtál volna, most kihátrálsz. Nem tudom, hogy tényleg menned kell-e, vagy csak a beteg agyaddal hátrálsz-e ki. Várom a jelentkezésedet! Akár órák múlva lesz is, akár percek múlva, ha egy kicsit tisztult a fejed!