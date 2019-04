Félmillió forintba kerül a HTC Vive Pro

Hivatalosan megjelent a hazai boltokban a HTC Vive virtuális valóság (VR) sisak, és az alapkészlet 210 ezer forintba kerül, nagyjából annyiba, mint az a középkategóriás számítógép, amivel már meg tudjuk hajtani. A profibb, eredetileg vállalati környezetbe szánt Pro változat teljes csomagja viszont 480 ezerbe kerül, szóval egy fullextrás számítógép árát hagyhatjuk a HTC-nél.

A HTC szerint mostanra éretté vált a VR piaca, a felhasználók otthonában van virtuális valóság futtatásához szükséges pc. „Amikor bemutattuk a HTC Vive-ot, még csak a magyarok 10 százalékának volt elég erős pc-je, most viszont már ötven százaléknak” – mondta Marko Savkovic, a HTC kelet-közép-európai termékmenedzsere.

Azt is tudják már az emberek, hogy miről szól a VR, de azért igyekeznek ezt minél több lehetséges vevőnek megmutatni – jó, ha vásárlás előtt ki is tudják próbálni a sisakot. Ennek érdekében hamarosan boltokban is terveznek demószobákat nyitni.

Az alapkészletben lévő HTC Vive kijelzői kétszer 1080×1200 pixelesek, és a hozzá tartozó bázisállomások 5×5 méteres területet fednek le, ami passzol egy nagyobb méretű nappalihoz. A Pro ezzel szemben szemenként 1440×1600 pixelt jelenít meg, és akár 10×10 métert is lefed, amivel túltesz egy normális szoba méretén, de az ipari felhasználóknak nem jelenthet kihívást találni hozzá egy megfelelő méretű csarnokot.

A vevők több mint harmada vállalat.

Használják például oktatásra, hogy ne a drága gyártóberendezésen kelljen begyakorolni a mozdulatokat, az orvosi egyetemeken pedig virtuális emberi testet lehet körbejárni, és rétegenként megvizsgálni.

Kapható a sisakokhoz vezeték nélküli adapter is, amely 6×6 méteres területen egyszerre 3 felhasználó mozgását tudja nyomon követni. Nyáron pedig várhatóan hazánkban is boltokba kerülnek a legújabb HTC-sisakok, például a Vive Cosmos, amelynek bázisállomásra sincs szüksége, valamint a Vive Pro Eye, amely a szemmozgásunkat is követni tudja, és ennek megfelelően jeleníti meg a virtuális világot előttünk.

Aki most rendel HTC Vive-ot, annak egy ideig a megjeleníthető tartalommal sem lesz gondja, mert az első évre ingyen adják a hozzáférést a Viveport nevű gyűjteményhez, amely nagyjából a VR Netflixének felel meg, 600 alkalmazáshoz és játékhoz kínál korlátlan hozzáférést.