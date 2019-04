Hamarosan startolhat a második Falcon Heavy

A légierő időjárás-jelentése szerint nem valami kedvezőek a kilátások keddre, amikor a tervek szerint első fizetős útjára indulna a SpaceX Falcon Heavy rakétája a Kennedy Űrközpont 39A startállásáról. A meteorológusok szerint viharok kialakulására lehet számítani, csupán 30 százalék esély van arra, hogy zöld utat kap a start – írja a Florida Today.

A fellövés időablaka helyi idő szerint 18:36-kor nyílik és 20:35-kor zárul, tehát a küldetésirányításnak szűk két óra áll kedden rendelkezésére, hogy az Arabsat 6A kommunikációs műholdat útnak indítsa a három fő részből álló rakétán. Ha a zivatarfelhők és csapkodó villámok miatt elhalasztják a startot, akkor legközelebb másnap, szerdán próbálkozhatnak újra, akkor már várhatóan kedvezőbb lesz az időjárás, 80 százalék esély van a "Falcon Heavy Flight 2" sikeres indítására.

Az első Falcon Heavy bő egy évvel ezelőtt, 2018. február 6-án startolt el sikeresen a Kennedy Űrközpontról, az űrkutatással foglalkozók azóta latolgatták, hogy lesz-e, és ha igen, mikor lesz újabb Falcon Heavy küldetés, vagy megmarad a rendszer technológiai demonstrációnak.

Idén januárban vált véglegessé, hogy a szaúd-arábiai műholdat a SpaceX nehéz rakétája állíthatja pályára. A rakéta összeszerelésével végeztek is, április ötödikén sikeresen lezajlott a statikus hajtóműteszt is, aminek során rövid időre begyújtották a startálláson a rakéta mind a 27 Merlin hajtóművét:

A SpaceX időközben kiadott egy fotót (a cikk tetején látható képet) és egy time-lapse videót is a Falcon Heavy összeszereléséről, amik alapján nagyjából kijelenthető, hogy nem sok dologban tértek el a rakéta első verziójától – a fő eltérés persze, hogy ezúttal már a továbbfejlesztett (Block 5) Falcon-9 rakéták alkotják a Falcon Heavy három részből álló testét.

Booster mate inside SpaceX's hangar at LC-39A ahead of Falcon Heavy’s static fire yesterday pic.twitter.com/G7ZPhOBkyj — SpaceX (@SpaceX) 2019. április 6.

Ha minden jól megy, nem jön közbe semmilyen műszaki hiba, akkor a keddi (vagy az időjárás miatt inkább szerdai) start után ismét látványos landolásra lehet számítani: a rakétát alkotó mindhárom Falcon-9 első fokozat visszatér, kettő a Cape Canaveral légibázis landolóhelyein, a harmadik (a középső) az Atlanti-óceánon, az Of Course I Still Love You nevű drónhajón landol majd.