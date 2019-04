Duplázni készül Budapesten a Transferwise

Négyszáz főre méretezett új irodába költözött át az észtek által alapított, egyébként londoni központú Transferwise, vagyis a mostani közel száznyolcvan fős létszámot két éven belül több mint a duplájára szeretnék növelni.

A Transferwise a nemzetközi banki átutalásokat teszi jóval olcsóbbá és gyorsabbá, és annyira vonzó a szolgáltatásuk, hogy nyolc évvel az indulásuk után is évről évre 80 százalékkal tudják bővíteni a forgalmukat.

ma már havi 3 milliárd brit fontot mozgatnak meg, és napi 3 millió fontot spórolnak meg az ügyfeleik.

A teljes nemzetközi utalási piac akkora, hogy a következő években még óriási lehetőségük van a bővülésre. A folyamat felgyorsításához a legfrissebb hírek szerint ismét befektetői tőkét vonnának be, egy bődületes, 300 millió dollár körüli összeget, amivel a társaság piaci értéke 4 milliárd dollárra nőne. A Transferwise egyik alapítója, Taavet Hinrikus volt korábban a Skype egyik alapítója, és a cégbe eddig olyan nagyágyúk fektettek be tőkét, mint Peter Thiel, Max Levchin és Richard Branson.

„A budapesti történet úgy kezdődött, hogy miután elindítottuk a forint alapú átutalásokat, azt láttuk, hogy őrülten jók a számaink, mert egy kis magyar bank minket ajánlott az ügyfeleinek a nemzetközi utalásokhoz” – mesélte Barna Balázs, a Transferwise helyi csapatának vezetője az Indexnek. Két éve még csak húsz fő dolgozott a vállalatnak Budapesten, de éppen egy nagyobb várost kerestek a tervezett új központjuknak, és látták, hogy itt sok a képzett mérnök, jók a repülési kapcsolatok, úgyhogy elkezdtek felvenni embereket, és azóta is itt a leggyorsabb a növekedés a cégen belül.

Budapesten dolgozik a Transferwise mérnöki állományának tíz százaléka, ez 30 főt jelent, ám a legtöbben – úgy 110 fő – ügyfélszolgálati munkát látnak el, és erre a területre is magasan képzett, több nyelven beszélő embereket vesznek fel. Van csalásokkal foglalkozó részleg, néhány fejlesztő pedig az átutalások gyorsításán dolgozik, és minden területnek van Budapesten is tagja. Minden csapat egyfajta startup a startupban, nagy az autonómiájuk, és folyamatosan arra ösztönzik egymást, hogy ha találkoznak egy problémával, azt oldják is meg.

Barna Balázs egy kis betekintést adott a Transferwise munkakultúrájába is:

Egy új céghez csatlakozva abban bízunk, hogy nagy hatást érhetünk el, kereshetünk jó kihívásokat, de általában az történik, hogy a munkatársak igyekeznek meggyőzni, hogy a jelenlegi állapot a lehető legjobb. Az akadályok, a bürokrácia és a meetinghegyek miatt egyszer csak úgy érezzük magunkat, mintha egy menő sportautóban beragadtunk volna a dugóban. Ezzel szemben a Transferwise-nál, amikor panaszkodtam valamire, csak azt kérdezték: Miért nem csinálod meg? Elképesztő, hogy mennyire megbízik mindenki a másikban, és hagyják, hogy mindenki azt csinálja, amiben a legjobb.

Az is része a munkamenetnek, hogy mindenki nyíltan ír a saját hibáiról, nem másokra próbálja rátolni a felelősséget. „Nem jó érzés elrontani valamit, és megírni ezer embernek, hogy mi történt, de az mindenkinek hasznos, hogy kiderül, mivel lehet ugyanezt elkerülni” – mondta Barna Balázs, hozzátéve, hogy a problémák és a hibák nyílt bevallása csak akkor működik, ha ezután senki nem támad rá az emberre, és ezt nagyon komolyan veszik, hogy ne történjen ilyen.

Mint megtudtuk, az itt dolgozóknak csupán a fele magyar, és ez a multikulturális közeg általános a Transferwise-nál. Barna Balázs úgy fogalmazott, „őrülten sokszínűek vagyunk”, ami a teljes vállalatra nézve azt jelenti, hogy hetven különböző nemzet tagjai dolgoznak náluk. „Globális probléma megoldásán dolgozunk, ezért fontos, hogy a világ minden tájáról érkezzenek az emberek hozzánk.”

A pénzküldés globális platformjává szeretnének válni.

A pénzügyi technológia világában most mindenki a blokkláncról beszél, a Transferwise azonban máshogyan közelíti meg a piacát, mert nem mindegy, hogy a megoldással vagy a problémával foglalkozik az ember. Barna Balázs azt a példát hozta fel, amikor a NASA több millió dollár elköltésével kifejlesztett egy mikrogravitációban is működő golyóstollat, az oroszok viszont inkább ceruzát vittek az űrbe – ez a különbség a kétféle gondolkodásmód között, a NASA a megoldásra fókuszált a probléma helyett. A Transferwise elsők közt vezette be az eurozónán belüli azonnali utalást, és azt látták, hogy a blokklánccal semmivel sem jutottak volna közelebb a céljukhoz. (Barna gondolatmenetét nem érinti, de a párhuzamként felhozott, népszerű golyóstollas történet azért a valóságban nem pont úgy történt.)

A nemzetközi pénzküldésben három problémát azonosítottak: az emberek olcsó, gyors és egyszerű szolgáltatást szeretnének. Ezért a cél, hogy olyan egyszerű legyen a nemzetközi pénzutalás, mint egy emailt elküldeni. Mindhárom területen sokat elértek, és még rengeteg munka van hátra. Először a fogyasztóknak készítettek utalási megoldást, utána vállalatoknak, és már van olyan felületük, amit a bankok be tudnak építeni a saját felületeikbe, amivel óriásira nőhet az elérésük – a francia BPCE bank is összedrótózta velük a rendszerét, és így 15 millió ügyfél fér hozzá a Transferwise-hoz.

A forgalom növekedésének túlnyomó többsége viszont még ma is abból fakad, hogy emberek ajánlják egymásnak a Transferwise-t – mondta Barna Balázs. Mindenki egyre jobban odafigyel arra, hogy mennyibe kerül egy átutalás, és sokan akár egy extra nyaralás árát is megspórolhatják ezen (főleg azok, akik külföldön dolgoznak). Az áraik transzparensek, a saját weboldalukon azt is megmutatják az ügyfeleknek, ha az adott pillanatban nem ők a legolcsóbbak, hanem a konkurencia. Arra is felhívják a figyelmet, hogy mindig nézzenek oda vissza később is, mert változnak az árak, véget érnek a diszkont árat nyújtó akciók.

Az biztos, hogy a Transferwise csak félig szeretne Robin Hood lenni: segít az embereknek pénzt megtakarítani, ugyanakkor arról is gondoskodik, hogy ez a rendszer hosszú távon fenntartható maradjon, ezért olyan üzletet építettek, amely 2017 óta nyereséges.

Brexitstratégia Londoni központja miatt megkerülhetetlen kérdés, hogy mivel készült fel a Transferwise a britek esetleges elszakadására: a londoni központjukat megtartják, és garanciát kaptak arra, hogy Brexit esetén is tudnak ott tovább működni, de idén januárban megnyitották a brüsszeli központjukat is a kontinensen.