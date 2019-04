Tömeges oltással küzdenek a járványok ellen Mozambikban

A kolera terjedésének megállítására tett erőfeszítések gyorsan haladnak az Idai ciklon által sújtott Mozambikban, kevesebb mint egy hét alatt 754 ezer ember kapta meg a kolera elleni oltást – derült ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kedden közzétett adatokból.

A WHO közlése szerint a délkelet-afrikai országban eddig 3500 kolerás megbetegedést regisztráltak az Idai ciklon márciusi pusztítása óta. Az immunizációs kampány eddig alapvetően a ciklon által sújtott Beira városára összpontosított, valamint azokra a térségekre és táborokra, ahol nagy a kockázata a betegség terjedésének.

Fotó: WHO/M. Nieuwenhof

A WHO több egészségügyi központot is létrehozott a kolerás betegek kezelésére. Az első kolerás megbetegedésekről két hete érkeztek jelentések, majd azt követően a fertőzöttek száma rohamosan növekedni kezdett. A megbetegedéseket főként Beirából jelentették, ahol a zsúfolt szegénynegyedekben különösen nagy a kór terjedésének kockázata, de az ország más részein is akadnak fertőzöttek.

A legnagyobb kihívást a tiszta ivóvíz biztosítása jelenti, mivel az Idai ciklon jelentős károkat okozott Beira városának vízrendszerében. Ez elősegíti a kolera terjedését, mivel a baktérium szennyezett víz és étel útján fertőz.

A kolera elterjedt betegségnek számít Mozambikban, tavaly februárban nagyjából 2000 megbetegedés történt. Azok a betegek, akik idejében kezelést kapnak, általában néhány napon belül felépülnek a hasmenéses megbetegedésből. Amennyiben azonban nem kezelik, a kolera halállal is végződhet.

Az Idai ciklon, illetve az azt követő heves esőzések és árvizek következtében Mozambikban, Zimbabwében és Malawiban százezrek szorulnak élelmiszersegélyre, nincs ivóvizük és nincs hol lakniuk.