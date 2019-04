Nincs metán a Mars légkörében, és ez elég fura

A Mars sarkvidékeinél és egyenlítőjénél nedves területeket fedezett fel a bolygó felszínének vízjéglerakódásait összegző térkép elkészítésekor az ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) szonda, közölték kutatók az Európai Földtudományi Egyesület (EGU) bécsi közgyűlésén. A szonda emellett adatokat szolgáltatott a porviharról is, valamint meglepő módon nem talált metánt a légkörben.

Az Európai Űrügynökség (ESA) ExoMars szondája 2016 márciusában indult a Marsra. A vörös bolygó körül keringő műhold FREND nevű műszere egy méteres mélységig képes észlelni a marsi vízjég-lerakódásokat. "Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Odysssey missziója révén 2002 óta ismert, hogy egykor folyékony víz volt a Marson és továbbra is létezik ott vízjég vagy ásványok formájában" – fejtette ki Igor Mitrofanov, az orosz tudományos akadémia kutatója. Az eddigi műszerek azonban nem voltak képesek felismerni, hol találhatók ilyen vízlerakódások.

A szonda egyelőre vázlatos, de idővel folyamatosan javuló térképén bejelölt egy vízben gazdag, állandóan fagyott felszínű területet a sarkvidéken, mondták a kutatók. Emellett nedves anyagot jelzett az egyenlítői régióban is. "Ezeken a területeken, például marsi völgyekben valószínűleg manapság is állandó a fagy. Az is lehetséges, hogy valamikor ott voltak a sarkvidékek" - vélte Mitrofanov.

Csupán néhány hónappal azután, hogy 2018 áprilisában megkezdte tudományos munkáját a Mars körül keringő szonda, heves porvihar alakult ki, amely többek között a NASA Opportunity nevű robotját is elérhetetlenné tette. Az ESA műholdja azonban a vihart biztonságos magasságból figyelte és vizsgálta, mondta Ann Carine Vandaele, a belga királyi űrkutató intézet munkatársa. A vihar több mint 40 kilométer magasságba jutott, miközben a szonda 400 kilométerre keringett a Mars felszínétől.

A vihar során jól láthatóan felhevült a Mars légköre. A kutatók feltételezése szerint a felverődött por napenergiát vett fel és leadta a környező gáznak. A felmelegedéssel magasabb rétegekbe is felkerült a víz, míg normál esetben a jégfelhő-formálódás ebben megakadályozta volna. Ráadásul a sarkvidékek és az egyenlítő közötti magas hőmérséklet-különbségek a vihar során felerősítették a légköri keringést.

A kutatók egy meglepő eredményről is beszámoltak. "Minden korábbi feltételezés ellenére a szonda kifinomult mérőműszerei sem fedeztek fel metánt a Mars légkörében" - mondta Oleg Korablev, az orosz akadémia tudósa. "Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy egy eddig ismeretlen folyamat a gázt nagyon gyorsan eltávolította az alsó légkörből" - fejtette ki a szakértő. Ebben szerepet játszhatott a napsugárzás, az elektrokémiai reakciók révén bekövetkező lebomlás és a formaldehiddé vagy szén-dioxiddá válás is.

A tudósok eredményeiket a Nature és a Proceedings of the Russian Academy of Science című szaklapokban is bemutatják. (ESA/MTI)

(Borítókép: porördögök nyomai a Mars felszínén. Fotó: ESA/Roscosmos/CaSSIS)