Létezik-e Isten? - tudományos, teológiai vitaest élőben

Vitaest: Létezik-e Isten? ezzel a címmel tartanak beszélgetést Budapesten csütörtök este, ahol Dr. Orosz László, fizikus, egyetemi docens és Nagy Gergely, teológus, lelkész ütköztetik egymásnak az érveiket.

Dr. Orosz László neve azoknak is ismerős lehet, akik nem követik közvetlen közelről a BME elméleti fizika képzését, szenvedélyes vagy éppen szokatlan előadásaival többször is bekerült már a sajtóba, illetve a Szkeptikus Konferencián is többször felszólalt már.

Fotó: bme.hu Dr. Orosz László

A Károli Gáspár Református Egyetemen végzett Nagy Gergely lelkész szintén rutinos a hasonló vitákban, ő a Youtube-on szokott Isten létezésében kételkedő személyekkel vitákat folytatni.

Fotó: Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ Nagy Gergely (k)

A vitát élőben közvetítjük az Indexen.