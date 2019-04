Anglia korlátozhatja a 18 év alattiak lájkolását

Egy most kiszivárgott tervezett szerint a 18 éven aluliak online biztonsága érdekében szigorításokat vezetne be Anglia - írja a BBC. A tervezet szerint az érintett korcsoport nem lájkolhatna a Facebookon és az Instagramon, és tilosak lennének az olyan aktivitásösztönzők is, amik arra késztetik őket, hogy több időt töltsenek online.

A tervezet szerint a lájkolás segíthet abban a cégeknek, hogy profilozzák a felhasználókat, a strike pedig arra ösztönzi a felhasználókat, hogy minden nap aktívan használják az alkalmazást, és ezzel a fiatalokat arra ösztönzi, hogy több időt töltsenek online, vagy akkor is küldjenek videókat és képeket Snapchaten, amikor egyébként nem is lenne hozzá kedvük.

A tervezet összesen 16 olyan szabályt állítana fel, amikben szabályoznák, hogy a 18 év alatti regisztrálóknál a biztonsági és adatvédelmi beállítások alapértelmezetten a legerősebbek legyen.

Alapértelmezett lenne a helymeghatározás kikapcsolása, és egyértelműen láthatónak kellene lenni, ha mégis be van kapcsolva. Ráadásul ebben az esetben is visszaállna később automatikusan a kikapcsolt állapotra.

A lehető legminimálisabb adatot gyűjtené a 18 év alattiaktól, és szájbarágósan, a fiatalok nyelvén mondaná el, hogy milyen adatokhoz kér egy-egy alkalmazás hozzáférést, és aztán azokat az adatokra mire használja.

Annak is ki kell derülni, mikor szülői vagy más alkalmazás nyomon követi a gyerek tevékenységét.

Nem lehetnének olyan felugró ablakok, ahol a feltételek elfogadásának gombja jóval nagyobb mint az, amivel el lehet utasítani azokat.

Azt is szabályoznák, hogy az adatokat megosztó kérés felhívása ne legyen túlságosan pozitív töltetű, vagyis ne lehessen úgy megfogalmazni, hogy kimarad valamiből a gyerek, ha nem járul hozzá.

Fontos lenne az is, hogy az erős adatvédelmi beállításokat ne lehessen egyszerűen, egy kattintással kikapcsolni.

fellépnének az olyan alkalmazások ellen, amik noszogatják a gyerekeket, hogy használja az adott alkalmazást, tipikus példa erre a játékok értesítése, de a törvényhozók szerint fontos hagyni itt egy kiskaput, hogy az olyan noszogatást viszont engedje a törvény, ami éppen arra hívja fel a figyelmüket, hogy ideje lenne szünetet tartani.

Amelyik cég ezt nem tartja be, az a GDPR büntetésekhez hasonló nagy összegű pénzbírságra számíthat.

A hatóság hangsúlyozza, hogy nem az a célja, hogy ne internetezzenek a fiatalok, hanem hogy mindezt biztonságos környezetben tehessék. A tervezetet egyelőre vitára bocsátják, ha elfogadják, jövőre léphet életbe. A szülői szervezetek jelentős része támogatná a szigorítást, de megjelentek azok a hangok is, amelyek szerint a biztonságos internethasználat megteremtése nem az állam, hanem a szülők feladata lenne.