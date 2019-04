Az égbolton akar reklámozni a Pepsi

Az orosz StartRocket céggel közös együttműködésben szeretne a PepsiCo óriási reklámfelületet csinálni az égboltból. Az egész lényege az lenne, hogy az égbolton egyfajta mesterséges konstellációként jelennének meg hirdetések, ehhez az orosz cég hasonló 10 centis élszélességű kocka alakú műholdakat használna, mint amilyen a Masat-1.

A Pepsi portfóliójába tartozó Adrenaline Rush nevű energiaital égre írt kampánya a gémer világgal szembeni előítéletekre és szetereotípiákra szeretné felhívni a figyelmet ilyen újító módon. A különös együttműködést a Pepsi is megerősítette, orosz vállalatuk szóvivője azt nyilatkozta, hogy hisznek a StartRocket potenciáljában, és a szó szerint orbitális hirdetőtáblákat a kommunikációs piac új forradalmának nevezte, és kijelentette, hogy a márka minden olyan új kezdeményezést támogat, ami nem szokványos.

A StarRocket emberei már korábban is nyilatkoztak arról a tervükről, melyekben kocka alakú, és kis méretű, azaz pikoműholdakat használnának arra, hogy az nap sugarait vitorlák segítségével úgy irányítsák, hogy akár üzeneteket is meg lehessen jeleníteni az esti égbolton. A projekt vezetője, Vlad Sitnikov korábban azt nyilatkozta, hogy a márkák jelentős szerephez jutnak a társadalomban, ahol "a gazdaság a társadalom keringése, míg a szórakoztatás és reklámipar a szíve". A reklámokat nagyjából úgy kell elképzelni, ahogyan azt a cég az alábbi videójában lemodellezte.

Ennek ellenére az emberek egy igen jelentős része kifejezetten rossz néven venné, ha az egyébként is nagy mértéket öltött fényszennyezést még tovább tetéznék azzal, hogy romantikus csillagnézegetés helyett az égbolton is reklámok fussanak. A cég azonban elkezdte a teszteket, amiknek egyébként a tudományos élet sem örül. A Michigan Egyetem csillagász professzora szerint nem éppen bölcs döntés teleszórni a légkört ilyen műholdakkal, amiknek ráadásul semmiféle tudományos haszna nincs, kereskedelmileg sem bizonyított a hatékonysága, és nem is feltétlenül biztonságosak.

A StartRocket mindenesetre 2021-re ígéri, hogy feláll a rendszerük, egyelőre támogatásokat gyűjtenek, ami jelenleg úgy néz ki, hogy 20 ezer dollárért 8 órányi reklámot ígérnek az égbolton.

Szeretné-e, ha az égen is reklámok futnának? 505 Semmiképpen sem, a csillagok közé nem való reklám

239 Csak akkor, ha a nemzeti konzultációt olvasnám ki a csillagokból

58 Persze, nyár este a domboldalról csak ezt nézném