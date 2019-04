Az Aston Martin is bemutatta az első elektromos autóját

2015-ben jelentette be az Aston Martin, hogy ők is előállnak majd egy elektromos autóval, négy évvel később pedig be is mutatták a Rapid E modellt – írja a Verge.

Az autó motorja 450kW-s (600 lóerős), négy másodperc alatt gyorsul százra, és a sebessége a 250 kilométer per órát is elérheti. Egy 800 voltos, 65 kWh akkumulátor került bele, amit aköré a rész köré építettek be, ahol a modell hagyományos meghajtású változatánál a motor és az üzemanyagtartály található. Ez csökkenthette a tervezési és mérnöki költségeket, viszont limitálja a beépíthető akkumulátorok számát és ezzel végső soron az autó kapacitását. A mérnökök ugyanakkor azt ígérik, hogy az akkumulátorteljesítményben nem trükköznek, sikerült úgy kialakítani az autót, hogy a bemutatott jó teszteredmények nemcsak bizonyos pártatartalom, éghajlati viszonyok és töltöttségi szint esetén állják meg a helyüket.

Az eredeti tervek szerint 2018-ban kellett volna piacra kerülnie az autónak, ráadásul nagyobb darabszámmal, de csak most mutatták meg Sanghajiban. A cég vezetője, Andy Palmer azt mondta az eseményen, hogy ez egy hatalmas mérföldkő az Aston Martin életében. "Az Aston Martin felkészült a környezetbarát és fenntartható jövő kihívásaira. Autóipari cégként nem engedhetjük meg maguknak, hogy csak várjuk, ahogyan a jövő megérkezik, hanem nekünk kell aktívan üldözni."

