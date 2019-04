Még soha nem olvadtak ilyen korán az alaszkai folyók

Idén minden eddiginél korábban olvadt a jég az alaszkai folyókon - írja az MTI. A Tanana folyó olvadásának időpontjáról először 102 évvel ezelőtt kötöttek fogadásokat, éppen ezért pontosan nyomon követhető feljegyzések vannak arról, hogy melyik évben, mikor olvadt meg. A hagyomány szerint a folyó jegére faállványt állítanak, és mikor az a vízbe esik, akkor hivatalosan is elolvadt a jég, a fogadójáték lezárul.

Ez alatt az idő alatt még sosem fordult elő, hogy ilyen korán, április 14-én megolvadjon a jég. A korábbi rekordot 1940-ben és 1998-ban jegyezték fel, akkor április 20-án süllyedt el a faállvány. Nem csak a Tanana olvadt meg, de Alaszka több jelentős folyóján sincs már jég, holott ilyentájt még azok is be vannak fagyva. A Kuskokwim folyót Bethelnél már pénteken sem borította jég, ami szintén rekordnak számít, mivel az eddigi legkorábbi olvadás 2016. április 20-án következett be a folyón a 92 évre visszatekintő feljegyzések alapján.

A Tanana és a Kuskokwim olvadásával kapcsolatos feljegyzések azt mutatják, hogy a hatvanas évek óta átlagosan egy héttel korábban indul be rajtuk az olvadás. Idén a jég rekordkorai eltűnése a szokatlanul meleg tél következménye volt.

Brian Brettschneider, az Alaszkai Egyetem fairbanksi Nemzetközi Északi-sarki Kutatóközpontjának klímakutatója szerint a korai jégolvadás az alaszkai klíma hosszú távú változását jelzi. "Csak egy újabb jelzés arról, hogyan melegszik fel Alaszka" - mondta. A korai olvadásnak súlyos következményei vannak a térségben élőkre nézve, akik az úttalan vidéken a befagyott folyók jegét használják a közlekedéshez. "Ha nem tudunk a folyón utazni a szánokkal, teljesen a légi közlekedésre kell hagyatkoznunk, ami nagyon drága" - mutatott rá Mark Leary, a helyi jupik törzs tanácsának tagja.

A korai olvadás a környéken élők élelemhez jutását is megnehezíti, mivel a jupik főleg halat, vadat és növényeket esznek. "Rendesen még a jéghorgászat szezonjának a csúcsán tartanánk és motoros szánnal lehetne vadászni a költöző madarakra. Ehelyett már ilyen korán elő kell venniük a csónakokat a falusiaknak" - mondta Leary.