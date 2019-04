Tűzoltórobot is részt vett a Notre-Dame oltásában

A Colossus névre hallgató tűzoltó robot is ott volt hétfő este, hogy felvegye a harcot a Notre-Dame lángjaival. A francia gyártmányú robot a tűzoltás mellett képes felmenni a lépcsőkön, 360 fokban tud forogni, képeket tud készíteni, sőt rá is tud zoomolni bizonyos területekre. Egy táblagép nagyságú kontrollerrel lehet irányítani, erre küldi a képeket és a felvételeket.

A robottűzoltót olyan helyeken is be lehet vetni, amik nem biztonságosak az emberek számára, vagy ahol az életük kockáztatása nélkül tudnak meggyőződni arról, mire számítsanak, ha például bemennek egy égő épületbe.

Colossus súlya 420 kiló, magassága 160 centi. Képes fél tonna hasznos teher szállítására, például víztartályt is hozzá lehet kötni, és egy töltéssel 4 órán keresztül harcol a lángokkal.

A hétfői tűzeset után a robotot is hősként ünneplik, nemcsak a kitartó munkája miatt, hanem azért, mert ezzel a technikával a tűzoltók sokkal hatékonyabban és biztonságosabban tudták oltani a tüzet. A képek alapján a robotot a székesegyház belső területein alkalmazták, és amellett, hogy vízsugárral fékezte meg a lángokat, a tűzoltók folyamatosan nyomon követhették azt is, hogy esetleg hol és mikor szakadhat be a tetőszerkezet úgy, hogy az a mentést végző tűzoltók életébe is kerülhetett volna.

RT @ArtBen

Un des héros de l’incendie 🚒 de #Notre_dame_de_Paris : Colossus, le premier robot pompier français ! Il a permis d’eloigner les hommes des zones à risque... @PompiersParis pic.twitter.com/H0X9ECPQi8 — Patrick BENJAMIN (@GEPIsecurite) 16 April 2019