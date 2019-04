13 500 éves sírt tártak fel Kínában

A dél-kínai Kuangtung tartományban egy sírban guggoló pózban elhelyezett, fej nélküli női holttestet találtak a régészek. A csaknem 13 500 éves sírban talált test valószínűleg egy 13-18 év közötti lányé – írja az MTI.

Ez a Kínában valaha talált legrégebbi sírhely, amelyben a halottat szándékosan egy bizonyos pozícióban helyezték örök nyugalomra – közölte Liu Szo-csiang, a Csingtang romok feltárását végző csoport vezető régésze. A sírban csontból készült tűt és egyéb temetkezési eszközöket is találtak, ezek jelenléte a régészek szerint azt bizonyítja, hogy a temetkezéshez már abban a korszakban is bizonyos rituálék kapcsolódtak. A holttest különleges testhelyzetéből pedig primitív vallásos hiedelmek megjelenésére lehet következtetni. Azt is vizsgálják, hogy a holttest fejét a temetési szertartás miatt választották-e el a testtől, vagy más ok miatt hiányzik.

A guggoló pózos temetkezésnek számos példáját találták már a Kína déli részén, illetve Délkelet-Ázsiában feltárt őskori sírhelyeken. Nem így Észak-Kínában, ahol a halottakat hátukon fekve, kinyújtott végtagokkal temették el.A régészeknek eddig még nem sikerült megfejteni a guggoló póz jelentését, de többek szerint a magzatpózt imitálja.

A Csingtang romokat 2018-ban a Kínában talált tíz legfontosabb régészeti felfedezés közé választották. A régészek 17 ezer éves cserépdarabokat is találtak itt, ami további bizonyíték arra, hogy a világon először Dél-Kínában készíthettek agyagtárgyakat.