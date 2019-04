Már napi egy szelet bacon is növeli a bélrák kockázatát

Egy új kutatás szerint már viszonylag kevés feldolgozott és vörös hús is növelheti a vastagbélrák kockázatát, ráadásul előbbiből még kevesebbet kell megenni egy nap ahhoz, hogy nagyobb legyen a megbetegedés esélye – írja a CNN.

A brit kutatók az Internal Journal of Epidemiology című folyóiratban publikálták a tanulmányukat [.pdf], ahol többek közt azt írták, hogy azoknál, akik napi 76 gramm vörös és feldolgozott húst ettek – ami egyébként jelenleg az ajánlott mennyiség – húsz százalékkal nőtt meg a bélrák esélye azokhoz képest, akik naponta 21 gramm ilyen húst ettek.

A tanulmányból emellett az is kiderült, hogy az olyan feldolgozott húsoknál, mint a bacon és a kolbász, még a vörös húsnál is nagyobb a kockázat. A kutatás szerint

a feldolgozott hús esetében napi 25 grammonként húsz százalékkal nő a bélrák esélye,

míg a vörös húsoknál napi 50 grammonként csak tizenkilenc százalékkal.

Összehasonlításképp egy szelet sonkában 23 gramm feldolgozott hús van, egy nagyjából 226 grammos steakben pedig 163 gramm tiszta vörös hús van. A jelenleg érvényes brit irányelvek azt javasolják az embereknek, hogy ne egyenek naponta több vörös és feldolgozott húst 70 grammnál.

Az eredmények erősen utalnak arra, hogy akik heti négy vagy annál több alkalommal esznek ilyen húsokat, azoknál nagyobb a bélrák kialakulásának az esélye, mint azoknál, akik kevesebb mint heti két alkalommal esznek ilyet.

– mondta Tim Key, a tanulmány társszerzője, hozzátéve azt is, hogy Nagy-Britanniában eddig csak a kilencvenes évek kutatásaira tudtak támaszkodni, de az ő kutatásukkal frissebb adatokból lehet dolgozni.

A kutatás emellett rámutatott arra is hogy az alkoholfogyasztás is növeli a végbélrák kialakulásának kockázatát, a kenyérben és a müzliben található rostok viszont csökkentik ezt. A WHO egyébként már négy évvel ezelőtt megállapította lényegében ugyanezt, és a valószínűsíthetően rákkeltő anyagok csoportjába sorolták a feldolgozott és a vörös húsokat.