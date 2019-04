Összeeresztettük a tabletes pehelysúly két új sztárját

Töretlenül szenvednek a gyártók a tabletek piacán, az eladási számok alapján ennél jobbat nem mondhatok róluk, de legalább fejlődnek a gépek, és egyre közelebb kerülnek a laptopokhoz. A két vezető mobilgyártó, a Samsung és az Apple vadiúj középkategóriás tabletjeit hasonlítom össze, amelyek árban még a józan ész határán belül maradnak.

Persze a Galaxy Tab S5e és az iPad Air teljesen eltérő igényeket szolgál ki.

Közös tulajdonságuk a vékony és könnyű kialakítás – szinte kirepülnek a kezeinkből, annyira pehelysúlyúak, főleg a Tab S5e a maga 400 grammjával. A nálunk járt példányoknak a színe is teljesen ugyanolyan sötétszürke. Fantázianevekkel nem foglalkozunk, maradjunk annyiban, hogy ez a szürke dögösebb árnyalata.

A tesztidőszak hetében annyi kiderült, hogy mindkét tablet alkalmas a legtöbb otthoni számítógép helyettesítésére. Van pár olyan feladat, amihez a tablet önmagában nem elegendő vagy nem a legpraktikusabb eszköz (ilyen például a nyomtatás, a fájlok archiválása), ám ezek sem feltétlenül igénylik a számítógépet. Én egy kétlemezes Qnap NAS-sal oldom meg az archiválási feladatokat, és arra akár egy nyomtatót is ráköthetnék. De még a tévét is pótolni lehet bizonyos mértékig, a Digi online műsorsugárzásától a Netflixig mindent nézhetünk tableten mostanában.

Jól bevált forma, feltuningolt eszközök

Lényeges szempont egy tabletnél, hogy jó legyen a multimédiára, és ebből a szempontból a Samsung Tab S5e kialakítása a nyerő. Négy hangszóró van a készülék négy sarkában, míg az Apple hangszórója álló helyzetben alul található, tehát amikor elforgatva filmet nézünk, az iPad egyetlen irányban szól, még csak sztereónak sem mondható. Jó a Tab S5e 16:9-es képaránya, és a keskeny kávája is kényelmes, e két tulajdonsága miatt az egész gép kicsi, és hüvelykujjal könnyen elérhető a virtuális billentyűzet, amikor kézben tartott tablettel próbálunk szöveget beírni.

A Tab S5e ujjlenyomatolvasós gombja a készülék peremére került, a hangerőállító mellé. Érdemes mindkét kézről pár ujjal betanítani a beléptető rendszert, mert mindig máshogyan esik kézre a leolvasó. Amikor fektetve van előttünk, a bal mutatóujjal oldható fel könnyen a kijelzőzár, álló helyzetben viszont a jobb kezünkkel érjük el kényelmesen a gombot. Vagy egyszerűen érdemes inkább az arcfelismerést használni.

A töltő usb-c típusú és multifunkciós, ezzel akár monitorra vagy projektorra is köthető a tablet. A gép bal peremén pedig találunk még egy mágneses csatlakozót, amelyre az opcionális billentyűzet köthető.

8 A Samsung Galaxy Tab s5e ujjlenyomatolvasó gombja Galéria: Tableten még az iPad az úr (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Az iPad Air kinézetre az Apple olcsóbb tabletjeihez igazodik, a kávája vastag, hogy elférjen rajta az ujjlenyomat-olvasós kerek gomb. Az arcfelismerést meghagyták az iPad Pro százezer forinttal magasabb árszintjének. Bármennyire is maradinak tűnik az Apple megoldása, ez még mindig nagyon praktikus, és megbízhatóbban végzi el az ujjaink azonosítását, jobban kézre esik, mint a Samsungé. Az utóbbit rendszeresen keresgélni kellett, hogy az adott helyzetben éppen melyik sarokban található.

Bár alul elég nagy az iPad Air kávája, álló helyzetben az oldalain egészen keskeny, és ennek hála elég jól lehet a virtuális gombokkal szöveget írni. Pedig az eltérő képarány miatt eleve szélesebb az iPad, mint a Tab S5e. Van még egy előnye az új iPad Airnek, ez a tollal való használat. Ennél a 10,5 colos méretnél már elég nagy a kijelző felülete ahhoz, hogy szépen tudjunk rajzolni és kézzel írni. A Noteshelf 2 a kedvenc appom, ezzel olyan profi jegyzeteket készíthetünk, hogy soha többé nem akarunk füzetbe írni semmit.

A tollat a tablet Lightning portjára csatlakoztatva kell tölteni, ami egy vicc, az ergonómia szöges ellentéte, érdemes beszerezni hozzá egy külső dokkolót, hogy ne kelljen attól rettegni, hogy beletörjük a töltőfejet a tabletbe. Az viszont egy remek húzás volt az Apple-től, hogy egy olyan kiegészítőt tett elérhetővé, ami korábban csak a sokkal drágább iPad Próval működött. A tollat azért kell tölteni, mert bluetooth-kapcsolaton kommunikál a tablettel, hogy minden pillanatban közölni tudja a dőlésszögét, és hogy mennyire nyomtuk oda a kijelzőhöz – odapréselve erősebb vonalat húz, eldöntve pedig satíroz, ahogy a ceruzák is.

8 Galéria: Tableten még az iPad az úr Fotó: Kaszás Tamás / Index

Komolyan vették, hogy laptop

Nagy kár, hogy a Samsung kihagyta a tollal írás lehetőségét, és inkább arra fókuszál – a termékleírásban is ezt domborítja ki –, hogy ez az első Bixby 2.0-s tabletje. Valamint arra, hogy a tablet működik a Galaxy S mobilokon bevezetett Dex módban, amikor a tabletes-szórakoztatós grafikus kezelőfelület átalakul, és egy számítógép asztalának kinézetét veszi fel. Ezt alapvetően egérrel és billentyűzettel való használatra tervezték, vannak egymás mellé helyezhető ablakok, startmenü.

sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudunk egyszerre több appban dolgozni, mint az Apple iPaden.

A Dex mód úgy is bekapcsolható, hogy csak a tableten használjuk, de egy usb-hdmi adapterrel külső monitoron is megjeleníthető az asztali nézet, hogy egészen olyan érzés legyen rajta dolgozni, mintha egy pc előtt ülnénk. Ilyenkor a tablet működhet extra kijelzőként, és más tartalmakat jeleníthetünk meg rajta, mint a monitoron, de akár az egér és a billentyűzet szerepét is el tudja látni, ha a touchpadként való használatot aktiváljuk.

8 Galéria: Tableten még az iPad az úr Fotó: Kaszás Tamás / Index

Melyiket mire?

Az iPad Air az a tablet, amit az iskolában jegyzetelésre, rajzolásra, grafikus tervezésre tudunk használni, de egy pihentető sorozatnézésre is kiváló. Hangban gyengébb, kijelzőben viszont erősebb. Mivel a 2018 őszi iPhone-ok processzora került bele, a sebességére nem lehet panasz, fürgén dolgozik. Az alapváltozat 64 GB beépített tárhellyel 195 ezer forintba kerül, és ha hozzácsapjuk az Apple Pencilt, akkor máris 230 ezer forintnál járunk. Most átlagosan körülbelül ennyiért vesznek az emberek laptopot, és biztosan van egy réteg, aki sokkal többre képes egy ilyen tablettel. Az Apple drágán adja a 4G-t, annak a változatnak 240 ezerről indul az ára.

Jóval alacsonyabb árról startol a Samsung Galaxy Tab S5e, amely szintén 64 GB tárhellyel 150 ezer forintért kapható. Ez sokkal inkább a hagyományos irodai munkákhoz és a szórakoztatáshoz köthető. Még a repülőgép turistaosztályán is simán elfér a tálcán, hogy megírjunk pár leszálláskor elküldendő emailt, finomhangoljunk doksikat és megnézzünk pár letöltött sorozatepizódot. A 4G/LTE-s változat sem sokkal drágább, 170 ezer forintba kerül.

Az Apple iPad Air teszteszközt az iSTYLE adta kölcsön nekünk.

Apple iPad Air Samsung Galaxy Tab S5e Kijelző 10,5 colos

1668×2224 pixeles

IPS LCD 10,5 colos

1600×2560 pixeles

AMOLED Méretek 250,6×174,1×6,1 mm

456 gramm 245×160×5,5 mm

400 gramm oprendszer iOS 12.1.3 Android 9.0 CPU 2×2,5 GHz + 4×1,6 GHz 2×2 GHz + 6×1,7 GHz tárhely / memória 64, 256 GB / 3 GB RAM 64, 128 GB / 4, 6 GB RAM hátlapi kamera 8 MP, f/2.4 13 MP, f/2.0 előlapi kamera 7 MP, f/2.2 8 MP, f/2.0 kapcsolat wifi a/b/g/n/ac

bluetooth 5.0 wifi a/b/g/n/ac

bluetooth 5.0 aksi 7040 mAh 8134 mAh

