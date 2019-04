Látott már egereket lebegni súlytalanságban?

A Nemzetközi Űrállomáson folyik éppen egy egérkísérlet, amiben azt vizsgálják a kutatók, hogyan viselkednek az egerek súlytalanságban.

Azt tudjuk, hogy az emberek hogyan alkalmazkodnak a mikrogravitációhoz, de hogy mi a helyzet az állatokkal, ahhoz most 20 nőstény egeret vittek az űrbe. A videó tanulsága szerint az egerek hamar elkezdték élvezni a súlytalanság állapotát, és körbe-körbe lebegnek, sőt arra is hamar rájöttek, hogyan tudnak enni a világűrben. Néhány nap után már tudtak ide-oda lebegni irányítottan is, a ketrecük rácsa segítségével irányították magukat oda, ahova szerettek volna eljutni.

A videó első ránézésre cuki, de a vizsgálat még javában tart, hogy kiderüljön, tényleg annyira élvezik-e ezt az egészet az egerek, mint ahogyan az elsőre tűnik. Hamarosan indul egy újabb szállítmány az ISS-re, amihez az utolsó pillanatban is érkezett rakomány, többek között olyan eszközök, amik az egérkísérlethez kellenek.