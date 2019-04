Megmaradt a Falcon Heavy középső rakétájának hajtóműve

Április 12-én mindenki bizakodó volt, mikor a Falcon Heavy második startjával is minden rendben ment. Úgy tűnt, hogy a gyorsítórakéták és a központi mag is épségben visszaért, de a rakéta központi magja a partra vontatás során a vízbe esett. Most Elon Musk Twitteren jelezte: úgy tűnik, hogy a rakéta hajtóműve ennek ellenére rendben van, de várnak még a vizsgálatok eredményére.

A start után nyolc perccel a két gyorsítórakéta szinkronban landolt a Cape Canaveral-i bázis egymás melletti landolózónáiban, rá két percre pedig a rakéta központi magja sikeresen landolt az Atlanti-óceánon várakozó Of Course I Still Love You nevű drónhajón. Ez a mozzanat az első Falcon Heavy küldetéskor sikertelen volt, de most úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben, annak ellenére is, hogy most nagyobb magasságból kellett visszatérnie.

A start után nyolc perccel a két gyorsítórakéta szinkronban landolt a Cape Canaveral-i bázis egymás melletti landolózónáiban, rá két percre pedig a rakéta központi magja sikeresen landolt az Atlanti-óceánon várakozó Of Course I Still Love You drónhajón. Ez a mozzanat az első Falcon Heavy-küldetéskor sikertelen volt, de most úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben, annak ellenére is, hogy most nagyobb magasságból kellett visszatérnie az egységnek.

A siker után azonban a drónhajó nem tudott visszatérni a bázisra az erős hullámzás miatt, a rakéta pedig a tengerbe esett. A közlemény szerint az egyre erősödő hullámzás miatt a rakéta először elkezdett megcsúszni, aztán a vízbe esett.

A szakemberek leszögezték, hogy az eset semmilyen hatással nincs a jövőbeni missziókra, Musk pedig a Twitteren azt írta, hogy úgy tűnik, hogy a rakéta hajtóműve rendben van.