Tiniknek nyitottak Mars-bázist Kínában

A Mars-kutatásról szóló hírek egyre több embert tartanak izgalomban, és egyre többeket foglalkoztat, hogy vajon milyen lehet a Marson élni, ha már maga Elon Musk is úgy tervezi, hogy ellátogat oda, és mivel az még nem teljesen tisztázott, hogy vissza is lehet-e jönni, ezért nagy valószínűséggel ott is marad.

Aki azonban nem szeretne ilyen hosszú távú elköteleződést tenni a marsi életével kapcsolatban, az ellátogathat a Góbi-sivatag közepére, ahol most már a nagyközönség előtt is megnyílt a Mars-bázis 1 nevű látványosság. A cél az volt, hogy fiataloknak és leendő űrhajósoknak mutassák meg, hogy milyen lehet az élet a Marson.

A bázison kilenc kupolás tetejű épületben lehet kipróbálni, hogy vajon milyen az élet egy olyan bolygón, ahol még senki sem járt. Az épületekben van üvegház, irányítóközpont, lakótereket is ki lehet próbálni, sőt a sivatagban expedíciókra is lehet menni, pont olyan felszerelésben, mintha tényleg a Marson indulna neki az ember a vadonnak.

9 Galéria: Mars-bázis Kínában Fotó: Thomas Peter / Reuters

Kína szeretné felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal az űrkutatásban is, a terveik között az szerepel, hogy belátható időn belül embert küldjenek a holdra. A központot egyelőre a diákok előtt nyitották meg, de C-Space nevű cég azt ígéri, hogy jövőre a turistáknak is elég lesz Kínáig utazni, hogy megtapasztalják a marsi életérzést.