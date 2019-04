A naprendszerünkön kívülről érkező meteor csapódhatott a Földbe

Az emberiségnek talán még évszázadokra van szüksége, hogy másik naprendszerekbe látogasson, de most úgy tűnik, hogy egy másik naprendszer látogatott el hozzánk – legalábbis ezt feltételezik a Harvard Egyetem tudósai. 2014-ben Pápua Új-Guinea területén csapódott egy kisebb meteor a Földbe, amiről azt feltételezik, hogy nem a mi naprendszerünkből érkezett.

Ami a Földbe csapódik, azok általában a naprendszerünkből származnak. Azaz olyan alkotóanyagok az összetevői, amik a mi naprendszerünket is alkotják, míg a csillagközi dolgoknál más, idegen alkotóanyagokat lehet találni. Ez olyan, mintha egy palackba zárt üzenet érkezne valamilyen messzi helyről. Mintha a parton sétálva néznénk a partra mosott kagylókat, és ezzel a óceánról is tanulhatnánk

– magyarázta Abraham Loeb, a Harvard Egyetem Csillagászati Tanszékének vezetője a CNN-nek.

Loeb és Amir Siraj ennél azért jóval részletesebben is tanulmányozták a meteordarabot. Először is azt kellett kideríteni, hogy milyen sebességgel lépett be a Föld atmoszférájába, mert ebből meg tudják becsülni, hogy nagyjából milyen távolságról érkezett. Megnézték, hogy milyen sebességgel csapódott a Földbe, és ebből azt számolták ki, hogy olyan tízezer évre van szükség, hogy egyik csillagról a másikra jusson. Mivel nem tudják megmondani, hogy egészen pontosan honnan származik, ezért az sem egyértelmű, hogy milyen régi, de a tudósok szerint akár ősi is lehet, mert a galaxis átutazásához több száz millió évre lenne szükség.

A képen nem a most vizsgált meteor, hanem az első Naprendszerben azonosított csillagközi objektum, az Oumuamua üstökös látható.

Az egyik legizgalmasabb lehetőség, ami ebben a kis meteorban rejtőzhet, hogy a naprendszerünkön kívüli élet nyomait lehet megtalálni rajta. "Van rá esély, hogy kiderüljön, hogy az élet képes a csillagközi utazásra, mert például a meteor magjában baktériumok vagy mikroszkopikus medveállatkák a durva körülmények ellenére is képesek lehetnek életben maradni

– mondja Loeb.

A tanulmány szerint átlagosan tízévente fordulhat elő, hogy egy csillagközi meteor a Földbe csapódjon, azaz a naprendszerünk körül rengeteg lebeghet, és egy nap ezeket is meg lehet majd vizsgálni. Az első ismert csillagközi meteorról szóló tanulmányt itt lehet részletesebben is átnézni.