A Hold déli sarkán landol a következő expedíció

Mióta az Amerikai Egyesült Államok kormánya bejelentette, hogy újra embereket küld a Holdra 2024-ben, sokan találgatják, hogy vajon hol fognak ezúttal landolni az űrhajósok.

Az nem jelentene túl nagy előrelépést, ha most is ugyanott szállnának le, ahol 1969-ben Neil Armstrong először a Holdra lépett vagy ahol későbbi expedíciók folytak, mert így nem derülne ki sokkal több információ a Holdról annál, mint amit már eddig is tudtunk.

Úgy tűnik, hogy a NASA eldöntötte, hogy a Hold déli sarka lesz a tökéletes célpont a következő küldetéshez. A döntést azzal magyarázzák, hogy ez az a terület, ami nemcsak amiatt fontos, mert erre még sosem járt ember, hanem mert az eddigi vizsgálatok alapján ezen a területen lehet találni például fagyott vizet, aminek a vizsgálata sokat segíthet a hosszú távú kutatásokban is.

Tudjuk, hogy a déli-sark régióban van jég, és a megfigyelések szerint gazdag lehet más erőforrásokban is, miközben teljesen feltérképezetlen terület. Messze van az Apollo eddigi leszállási helyeitől, amik a Hold Egyenlítőjének környékét érintették, de az új környezet új kihívásokat jelenthet

– mondta Steven Clarke, a NASA Tudományos Missziós Igazgatóságának alelnöke.

A NASA arra is rámutatott, hogy a víz létfontosságú erőforrás lenne a további vizsgálatokhoz, hiszen kiderülhet róla, hogy iható, vagy a felszerelést lehet vele hűteni, esetleg rakéták vagy a légzőkészülékek működéséhez lehet hasznos. A Holdról gyűjtött információknak pedig akár a marsi expedícióknál is haszna lehet. Annak ellenére, hogy még ember nem járt ezen a területen, a NASA elég részletes adatokkal rendelkezik a hőmérsékletéről, jeges területeiről és topográfiájáról.