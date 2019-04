Az Ebay-oldalán 2,95 millió dollárért lehet megvenni Alan Detrich Tyrannosaurus rex csontvázát. A férfi azt mondja, nehéz megkörnyékezni a gazdag magángyűjtőket, de mivel csak ez az egy bébi Tyrannosaurus rex-csontváz van a világon, ezért nem akarja aprópénzért odaadni valakinek.

Hobbirégészként kiásott egy dinoszauruszt

Detrich a New York Times szerint a hetvenes éveiben jár, nagyjából három évtizede a fosszíliák kutatása a hobbija, és büszkén közölte az újsággal azt is, hogy 1999-ben a People magazin a Top 50 agglegény közé sorolta. A dinoszauruszmaradványokat a bérelt házuk kertjéből ásta ki a férfi és a testvére, és át is adták vizsgálatra a Kansasi Egyetemnek, majd az ellen sem volt kifogása, hogy kiállítsák a valóban egyedi leletet. Azt mondja, hogy az, hogy közszemlére bocsátja, végig annak a tervnek a része volt, hogy egyszer majd eladja egy gazdag gyűjtőnek.

A kansasi természettudományi múzeum felháborítónak tartja, hogy a férfi a jó szándékukat kihasználva akarta minél feljebb nyomni az árat. Szerintük az ilyen esetek nagyon aláássák a tudományos élet megítélését és elveszik az esélyt, hogy tanulmányozni tudják a múltat, valamint a jövőbeli generációkat is megfosztja attól, hogy megismerjék a történelmi örökségüket.

Eladná ő múzeumnak is, ha azok fizetnének

A férfi azután tette fel az internetre a csontvázat, hogy visszakérte a múzeumtól. A hirdetésbe a múzeum szavait és kutatási eredményeit is idézte, amit szintén kifogásoltak a tudományos munkatársak. Detrich megerősítette, hogy nem egyeztetett az eladásról a múzeummal, de felajánlotta, hogy szívesen hagy mintát a csontvázból, ha tovább szeretnék tanulmányozni. Azt is elmondta, hogy nem ez az első eset, hogy a tudományos élet a meggazdagodása útjába állt, ugyanis 1999-ben is volt egy Tyrannosaurus rex-koponyája, amit szintén el akart adni 5,8 millió dollárért, de a szakma felháborodása után az oldalán széttrollkodták kamu ajánlatokkal a hirdetését, így meghiúsult az üzlet.

A mi célunk az, hogy a leletet múzeumi környezetben tudjuk, hogy minél több ember meg tudja tekinteni, amíg esetleg egy másik múzeum meg nem veszi

– mondta Anne Tangeman, a múzeum szóvivője.

Detrich azt mondta, hogy próbálta különféle múzeumoknak eladni a leletet, de nem járt sikerrel, ezért gondolta azt, hogy az Ebay talán jobban vonzza a gazdag magánszemélyeket is.

Ez az én tulajdonom, azt csinálok vele, amit csak akarok

– mondta, de úgy tudni, egyelőre még így sem kereste meg komoly érdeklődő.