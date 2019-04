Algoritmus tervezi a jövő gyógyszereit

Egyes gyógyszeripari cégek már a hatvanas években is számítógépeket használtak az új hatóanyagok kutatása során keletkező töméntelen adat tárolására, feldolgozására. Ilyen volt a német Boehringer Ingelheim is. A digitalizáció azonban mára elérte azt a szintet, amelyet akár paradigmaváltásnak is nevezhetünk – derült ki a cég bemutatóján, amelyet a Mainz melletti Ingelheimban tartottak. Az algoritmusok nemcsak az alkalmasnak tűnő gyógyszerjelölt molekulákat fogják villámgyorsan azonosítani a jövőben, de a mentális betegségek diagnózisában, a mellékhatások detektálásában, sőt a göthös malacok kiszűrésében is döntő szerepet játszhatnak.