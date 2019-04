Lőttek a vidéki 10 gigabites mobilnetnek

Az Egyesült Államokban gyorsan belevágtak a mobilszolgáltatók az ötödik generációs (5G) mobilhálózatok bevezetésébe, de csak korlátozott területi lefedettséggel, és időnként a fogyasztók félrevezetésével. Most idehaza is forró téma az 5G, hiszen az állam már a rajtvonalnál áll, hogy értékesítse az 5G-hez szükséges frekvenciasávok használati jogát.

A T-Mobile USA, vagyis a Deutche Telekom amerikai ága megpróbált tisztázni egy-két dolgot az 5G-vel kapcsolatban, és bemutatták, hogy az Atlanti-óceán túlpartján miért nem kapnak majd szupergyors mobilnetet a vidékiek.

A vállalat műszaki vezérigazgató-helyettese, Neville Ray azt írta egy vállalati blogon, hogy a milliméteres hullámhosszú frekvenciaspektrumot csak a sűrűn lakott városi területeken fogják használni, valamint azokon a helyeken, ahol sokan gyűlnek össze, például stadionokban. Mármint nyilvánvalóan azokban a stadionokban, ahol tényleg sokan gyűlnek össze, és az USA-ban ez alatt nem pár ezer főt értenek, mint idehaza, hanem ötvenezer fő körüli nézősereget.

Egy nagyszerű szemléltető gif-et is közzétettek, ami többet ér minden szónál:

Az 5G alacsony és magas frekvenciatartományokban egyaránt elérhető lesz, de a legnagyobb, akár 10 Gbps adatátviteli sebesség csak magas tartományokban érhető el, 30 GHz és 300 GHz között. Ebben a tartományban viszont olyan rossz a rádióhullámok terjedése, hogy egy sima üvegajtó is blokkolja a jelet. Eközben a 600 MHz-es tartományban folyamatos marad az adatátvitel, ott viszont keskenyebb a sáv, nem érhető el nagy sebesség.

Idehaza annyiban más a helyzet, hogy a frekvenciapályázatok az alacsonyabb tartományokra fókuszálnak, például a 700 MHz-es és a 3,5 GHz-es tartományra, amelyekkel az országos lefedettség növelhető. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerdán tart sajtótájékoztatót az áruba bocsátandó frekvenciákról és a hazai mobilszolgáltatás elmúlt évéről.

A Telenor sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy az 5G-re idehaza felhasználható 3,5 GHz-es tartományban akár 1,5 gigabit per másodperc is reális lehet, szóval még ha nem is érjük el a 10 Gbps-es csúcsokat, a mai üvegszálas hálózatokéhoz mérhető lesz az 5G sebessége. Ezt ráadásul egy bázisállomás körülbelül 500 méteres körzetében biztosítani lehet. Az USA-ban bevetett milliméteres hullámhosszon működő szolgáltatás pedig valószínűleg inkább gyárakban és ipartelepeken lesz elterjedt.

Megkérdeztük a többi magyar szolgáltatót is, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

(Eredeti hír: Ars Technica)