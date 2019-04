A Microsoft majdnem megint kinyírta a Paintet

Ha van igazán legendás szoftvere a Microsoftnak, az semmiképp nem a Windows operációs rendszer, hanem annak egy kis töredéke, a Paint rajzprogram. A Paint (leánykori nevén Paintbrush) népszerűsége évtizedek óta töretlen, a Windows 1.0 1985-ös piacra kerülése óta része minden egyes Windows operációs rendszernek, faék egyszerűsége, pixeles képi világa – ami bizonyos szempontból gagyi, más nézőpontból művészi értékkel is bírhat – mostanra az egyetemes emberi kultúra mozdíthatatlannak tűnő sarokkövévé vált.

A szoftver-hardver óriáscég a program népszerűsége ellenére időről-időre be szokta lengetni, hogy megszabadulnak a Painttől, az aktuális Windowsban már nem lesz benne, kinyírják, eltemetik, kész, vége. A Windows 10 felhasználói hónapok óta arról kapták sorozatban a figyelmeztetést, hogy egy eljövendő rendszerfrissítéssel elveszítik dédelgetett rajzprogramjukat, helyette marad a Paint 3D app. Emiatt Paint-függők ezrei várták rettegve a végzetes May 2019 Update (1903) beköszöntét.

A Microsoft azonban – ki tudja milyen nyomásra – úgy tűnik, egyelőre megkegyelmezett a Paintnek: az 1903-as frissítésből eltűnt a törlésére vonatkozó figyelmeztetés, írja a The Verge. Brandon LeBlanc, rangidős programmenedzser meg is erősítette, hogy a Paintet megtartották a legutóbbi Windows 10 frissítésben is, bár azt nem árulta el, hogy minek a hatására döntöttek a kegyelem mellett. A programot a cég fejlesztői elavultnak tartják, fejlesztésével már jó ideje leálltak, és azt tervezték, hogy eltávolítják a Windows 10-ből, hogy a Paint 3D app használata felé tereljék a felhasználókat.

Bárhogy is alakuljon a Paint sorsa a jövőben, egy kiskapu azért marad a program rajongóinak: a Microsoft Store-ból bármikor ingyenesen letölthető lesz, szóval utcára vonulni talán akkor sem kell, ha végül mégiscsak eltűnik valamikor a Windows default felhasználói programjai közül.