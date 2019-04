Nem meglepő, de sok autós nem tekinti embernek a bicikliseket

Hiába a MOL Bubi, továbbra is sokan veszélyesnek tartják a közúti bringázást, és most előkerült még egy indok, ami ezt talán alátámasztja. Egy ausztrál kutatócsoport azt vizsgálta, hogy vajon miért tűnik gyakran úgy, mintha az autósok direkt agresszívabbak lennének a biciklisekkel szemben. Arra jutottak, hogy azért, mert valóban azok. Sok sofőr megharagszik embertársaira, ha azok két kerékre ülnek.

Ahogy egy korábbi cikkünkben írtuk, 2017 és 2018 között Budapesten közel 800 kerékpáros baleset történt, és a súlyos balesetek száma 23 százalékkal nőtt. Ez a tendencia megfigyelhető más országokban is, és ez fel is tűnt az ausztrál kutatóknak. 442 embert, köztük kerékpárosokat kérdeztek, hogy az átlagos bringást helyezzék el egy emberszabású-ember skálán. Ezt a skálát használták korábban a kisebbségek megítélésének vizsgálatára is.

Az elképzelés az, hogy ha nem tekintesz valakire teljes emberként, nagyobb eséllyel leszel agresszívabb feléjük.

-mondta Narelle Haworth, a Queenslandi Technológiai Egyetem professzora, a kutatás egyik társszerzője.

Nem csak az emberszabásús, hanem egy csótány-ember skálán is el kellett helyezniük a kerékpárosokat, mivel a kutatók megfigyelték, hogy gyakran csótányokként utalnak a kerékpárosokra például újságírók is. A Ryanair vezérigazgatója egy híres-hírhedt beszédében a kerékpárosok golyó általi kivégzését szorgalmazta.

Mindkét mérésnél a megkérdezettek több, mint fele úgy nyilatkozott, hogy nem tartják teljes mértékben embernek a kerékpárosokat. A nem kerékpározó résztvevők átlagosan 40%-ban tartják őket embernek, míg érdekes módon a kerékpáros megkérdezettek csak 70%-ban tekintenek emberként az átlagos bringásra (a kutatók szerint ennek oka az, hogy a bringásokat is idegesítik egyes társaik). 17% bevallotta, hogy megesett már, hogy direkt elállták egy bringás útját az autójukkal, 11% azt, hogy szándékosan nagyon ráhúzódnak biciklisekre, míg 9% beismerte, hogy direkt bevágnak néha eléjük.

A tanulmány közben azt vették észre, hogy azzal, hogy néhány városban aktívan szorgalmazzák, hogy a helyiek bringázzanak, azt érik el, hogy az autósok még agresszívabban viselkednek kétkerekű sorstársaikkal szemben, mivel több lehetőségük van rá.

Haworth szerint megoldás lehet, hogy a kisebb közösségekben kampányolás mellett már általános iskolákban arra oktatnák a gyermekeket, hogy a kerékpáros pont olyan ember, mint bárki más.