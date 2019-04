Olyan láncszemét találták meg a rákok evolúciójának, amiről nem is tudták, hogy hiányzik

Garnélarákszája van, ollói a ráké, homáré a páncélja és végtagjai a víziskorpióé. Mi az? Hát a rákvilág kacsacsőrűje, a Callichimaera perplexa. A név jelentése meghökkentő gyönyörű kiméra, ami a mitológiai oroszlánfejű, kecsketestű és kígyó farkú lényre utal. A Kréta korból ránk maradt kövületekben 2005-ben talált az állat maradványaira Javier Luque, a Yale kutatója, de csak most tették közzé a róla szóló tanulmányt.

Talán a legmeghökkentőbb része a tanulmányban leírt rákszerű lénynek a szemei, amik arányaiban akkorák voltak, mint ha egy embernek futball-labda méretű szemei lennének.

Mint a Piroska és a farkasban, “Mekkora a szemed, nagymama! Mire használod?”

-viccelődött Javier Luque a Live Science-nek adott interjújában.

A 90-95 millió évvel ezelőtt élt rák hatalmas szemeit és ollóit valószínűleg az apróbb rákfélék vadászatára használta, mivel a kutatók szerint nem a vízből szűrte ki a táplálékát, mint például egy flamingó.

Luque először 2005-ben találta meg az állat lenyomatát a kolumbiai Andokban található Pescában. Ugyan már akkor is úgy gondolta, hogy rákra hasonlít, először mégis pókfélének sejtette az állatot. Később Marokkóból és Wyomingból is hírt kapott, hogy találtak hasonló fosszíliákat, így nem sokkal később már több, mint hetven példány kövületét gyűjtötte össze.

Az én gyönyörű rémálmomnak hívom, annyira szép és bosszantó volt minderre rájönni.

- mondta Luque.

Az, hogy a világ ennyi különböző környezetű és klímájú pontján jelen volt a C. Perplexa, arra utal, hogy egy rendkívül jól alkalmazkodó rákról volt szó.

A kutatók azt is felfedezték a bizarr rákkal kapcsolatban, hogy nem csak felnőtt testrészei voltak, hanem olyanok is amiket a tudományos társadalom inkább újszülött rákféléken talált. A ráklárvákhoz hasonlóan a C. Perplexának is szemüreg nélküli összetett szemei, hajlott ollói, láb-jellegű szájrészei, fedetlen farka és hosszúkás teste lehetett. Ez alapján a mai rákok az evolúciójuk során valószínűleg többször is újratervezték a testfelépítésüket.