Van az úgy, hogy az unalmas notebook a jó notebook

Az utóbbi időkben egyre több notebookgyártó áll elő olyan megoldásokkal, amik kimondva vagy kimondatlanul alternatívát jelenthetnek azoknak, akiket hidegen hagy a Macbook Air, vagy az egész Apple környezet, de szeretnének valami dizájnban hasonló megoldást találni. Ezek közül most a Microsoft Surface 2 laptopot és a Huawei MateBook D-t néztük meg.

Surface, ami túlságosan is hasonlít a riválishoz

Microsoft Surface laptopja leginkább úgy maradt meg a köztudatban, hogy ez az a nagyon szép laptop, amit Magyarországon nem lehet beszerezni. Nekik az a jó hírünk van, hogy a Surface Laptop 2 itthon is elérhetővé vált, ráadásul jóval olcsóbb mint a Surface Pro.

Kinézetre nem sokat változott

Ami elsőre szembetűnik, hogy nem tapasztalható igazán látványos változás az előző generációhoz képest, igaz, a letisztult dizájnon nehéz még többet tisztítani, cicomázni meg felesleges. Így maradt a nagyjából másfél centis vastagság, a fémborítás, és az alig több mint egy kilós súly. Mindehhez a 13 colos kijelzőméret ideálissá teszi olyanoknak, akik naponta hurcolásszák a táskájukban. A gép egyik különlegessége a billentyűzet, ami a megszokott fém helyett Alcantara borítást kapott, ami a legtöbb embernek nem mond semmit, de úgy kell elképzelni, hogy a hideg fém helyett puha anyaggal érintkezik a csukló.

Ez egyrészt jót tesz az ízületeknek, másrészt azonnal elkezd mindenki aggódni, hogy mennyire lesz az egész koszos pár hónapnyi használat után, aztán vajon kikopik-e fél év alatt.

Ez egyelőre nem derült ki, viszont az egészen biztos, hogy ha ráborul a kakaó, az semmilyen felületen nem tesz jót a gépnek, vagyis ebben az értelemben talán mindegy is. A kialakításnál nagyon figyeltek az apróságokra: a tápkábel mágnesesen bepattan, és a töltőn is van plusz egy USB kimenet, hogy a telefont anélkül lehessen tölteni, hogy két konnektort elfoglalunk.

Bekapcsolás előtt kijön a legidegesítőbb hibája

Amikor az ember notebookot vásárol, nagyon sok paramétert figyelembe vesz, nem csak az ár vagy a kinézet alapján dönt. Meg kell hagyni, hogy tényleg jól néz ki, csak hát laptopvásárlásnál nem feltétlenül ez az elsődleges szempont.

A mai világban a legtöbbeknek eszébe sem jut, hogy megnézze, hogy egy Magyarországon legálisan beszerezhető, közel félmillió forintos laptop vajon rendelkezik-e magyar billentyűzettel.

Ilyen összegért senki nem akar matricázgatni, billentyűzet-kombinációkat tanulgatni, csak használni szeretné a gépet, miután bekapcsolja. Ezt a fiaskót leszámítva egyébként ez működik is, bár a mi tesztgépünkön a Chrome eléggé megzavarta a rendszert, és hiába futott el rajta gond nélkül minden, a Chrome egy sima böngészéssel is le tudta fagyasztani napjában kétszer. Ami elég nagy lökést ad, hogy az ember kipróbálja, milyen is a megújult Edge böngésző, de azért mégsem annyira ideális, hogy valami összeakad a háttérben. Bár valószínűleg ezt a hibát egy következő frissítés megoldhatja, addig pedig marad az Edge, amiről legalább így kiderült, hogy annyira nem is ördögtől való.

Van hozzá ceruza is!

Az érintőkijelzős laptopok láttán ma már senki nem kapja fel a fejét, az ember hozzászokott, hogy ha színes kijelzőt lát, azt lehet nyomkodni. Ez itt is így van, bár tény, hogy azért a 2256*1504-es felbontású, tényleg részletgazdag videók minőségén elég sokat tudnak rontani az ujjlenyomatok. De lehet használni hozzá digitális ceruzát is, ami egyébként jó dolog, jól is működik, és tényleg hozza a ceruza életérzést, tabletek esetében pedig valóban hasznos lehet - viszont a laptopon egyszerűen nem áll kézre. Kényelmetlen a kéznek, hogy egy alapvetően függőleges vagy kicsit döntött felületre írjon vagy rajzolgasson egy ceruzával. Pedig jól tudna működni a koncepció. A ceruza is mágnesesen odatapad a géphez, ami mindenképpen jó, ha el szeretnénk tenni, viszont csak egy ponton, a töltés helyénél tapad oda, pedig kézenfekvő lenne, hogy akár a külső fém borításra vagy a kijelző tetejéhez is oda tudjuk passzintani.

A belső értékek

A gép alapvetően gyors, igaz, nem játékra tervezték, de ha a napi szintű munkához vagy tanuláshoz használja az ember, és néha videót is néz rajta, ahhoz tökéletes. Az ígéretek szerint 14,5 órát bír egyetlen töltéssel, ezt nem sikerült abszolválnunk, de persze ezek az értékek amúgy is csak laboratóriumi, ideális körülmények között elérhetőek, amibe a megfelelő hőmérséklet, a páratartalom, a futtatott programok és még megannyi apróság beleszámítanak. De azt kimondhatjuk, hogy átlagos felhasználás mellett is kibír egy teljes munkanapot úgy, hogy közben zenét is hallgat az ember vagy néha megjutalmazza magát egy-két videóval.

A nyolcadik generációs Intel i5 processzor pont elég ehhez. Az általunk tesztelt készülék 8 GB memóriája és a 128 GB tárhely nem nevezhető hatalmas kapacitásnak, de a készüléket ennél nagyobb tárhellyel is be lehet szerezni, vagy akár elő lehet fizetni valamelyik felhőszolgáltatásra. Itt is gondot okozhat, ami általában bosszantani szokta az embereket, vagyis a kimenetek hiánya. A gépnek egy darab USB kimenete van, amit a legtöbb esetben kapásból elfoglal az egér. Van jack-csatlakozó, és ezen felül egy Surface Connect és egy mini display port, ezzel pedig pont ugyanabba a hibába estek, amibe a nagy rivális is: hiába a kompakt méret, a könnyű szállíthatóság, ha közben még egy adag elosztót is kell vinnie magával az embernek. Sőt, ha ezeket meg is kell vásárolni, akkor összességében mégis a felhasználó szív a legtöbbet.

Mate D, a megnyugtató eseménytelenség

Három laptoppal lehet találkozni a Huawei kínálatában:

a Matebook 13 a kisebb kompaktabb gép, ami hasonló méretekkel rendelkezik mint a Surface Laptop 2,

a MateBook D a stílusosabb, méretében is nagyobb vonalat képviseli, miközben megfizethető maradt az ára,

míg a Matebook Pro jelenti a teljes maximumot, árban is.

A szerkesztőségben a Mate D járt teszten, ami egészen pontosan 16,9 mm vastag, és 15,6 colos a kijelzője, mégis, első ránézésre egész kompaktnak tűnik. A Surface már annyira vékony, hogy minden kecsessége ellenére pont ez tűnt a sebezhetőségének is, és hiába hogy nagyon jól bírta a strapát, mégis úgy tűnt, hogy sérülékeny. Ez a Huawei gépéről nem mondható el, mégsem tűnik bumszlinak.

Jó értelemben vett unalmasság

Az apróságok azért itt is sokat számítanak, az például mindenképpen a gép előnyére válik, hogy sikerült olyan jól elhelyezni a hűtést, hogy nem tapasztalható melegedés még akkor sem, ha az ember ölében tartja a gépet. Amiről persze mindenki tudja, hogy szigorúan tilos, de viszonylag kevés olyan embert ismerünk, akinél ez még ne következett volna be. Ilyenkor a legszívósabb gépek is hajlamosak a túlmelegedésre, ez viszont jól bírta. Meg kell jegyezni azt is, hogy tényleg jól szól benne a Dolby Atmos hangrendszer, de összességében ez a laptop úgy unalmas, hogy ez a javára válik.

Nincsenek benne felesleges sallangok, van helyette megfelelő mennyiségű USB-csatlakozó, egy nem túl nagy töltő, és az egész cucc minden gond és megakadás nélkül megy, és teszi a dolgát. Az már egyéni preferencia kérdése, hogy ki az, aki megelégszik ezzel, és kinek van szüksége mindenképpen arra, hogy ezen felül telepakolják csillivilli megoldásokkal és látványelemekkel az eszközt.

Ami hiányozhat belőle, az az érintőkijelző, és meg kell hagyni, hogy a felbontás is lehetne jobb, bár a FullHD mellett nem feltétlenül érezni olyan nagyon vérlázítóan a 4K hiányát, főleg, hogy alapvetően nem is egy gémer laptopról beszélünk, ahol a játékokhoz például annyit hozzátenne a részletgazdagabb képminőség. Ha ránk hallgatnak, akkor a boltokban inkább az i5-ös verziót keresik. Nem mintha az alapvető funkciókra és a mozizásra nem lenne elég az i3 is, de az i5 azért minden tekintetben megnyugtatóbb élményt ad.

Specifikációk Microsoft Surface Laptop 2 Huawei MateBook D Méret 308.1 mm x 223.27 mm x 14.48 mm 358 mm x 239 mm x 16.9 mm Kijelző felbontása 13,5", 2256X1504 15.6", 1920X1080 Processzor Intel Core i5, nyolcadik generáció Intel Core i3, nyolcadik generáció GPU Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 RAM / Memória 8 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB Csatlakozók 1 USB 3.0, 1 jack, Mini Display Port, Surface Connect Port 3 USB 3.0, 1 jack, 1 HDMI Ár ~390 ezer forint ~230 ezer forint

Akinek egyébként az hiányzik az Apple háza tájáról, hogy mindent egyben kezelhessen, és ami a telefonján elérhető, azt a gépén is lássa, annak a jó hírünk van: mindez elérhető, nem csak ezeken a gépeken, de a Windows 10-en általában. Csak össze kell kapcsolni a telefont a géppel, és bele kell törődni, hogy mostantól a Microsoft Launcher fut majd a telefonon. Ha ez sikerült, és személyre szabta a telefon megjelenését, onnantól kezdve viszont tényleg mindent elér mindenhonnan, és nagyjából ott folytathatja a munkát, ahol abbahagyta a telefonján. Ezt persze akkor lehet a legjobban kihasználni, ha elkötelezte magát amellett, hogy az Office 365 a kedvenc irodai programja, az Outlook a kedvenc levelezője, és egyébként is előnyben részesíti a Microsoft szolgáltatásait.

(Borítókép: Németh Sz. Péter / Index)