Gyerekkönyvbe rejtett oltásellenes propaganda miatt nyomoz az Amazon

Felmerült a gyanú, hogy az Amazon raktárain keresztül terjeszthetik a propagandájukat a brit oltásellenesek, miután egy Hampshire-i anya HPV-oltást ellenző szórólapot talált a fiának vett gyerekkönyvben, amit az online boltból rendelt – írja a Guardian.

Lucy Boyle még április elején vett több gyerekkönyvet az Amazonon a fia tizenkettedik születésnapjára, a fiú múlt héten a Night Speakers címűnek látott neki, de pár oldal átlapozása után egy szórólapra bukkant, ami szerint a HPV elleni oltás egyebek mellett

terméketlenséget,

bénulást,

petefészek-elégtelenséget

és halált okoz.

A nő elmondása szerint a fiú eléggé megijedt a szórólaptól, mert éppen most fogja megkapni az oltást az iskolában. Boyle először ki akarta dobni a szórólapot, de aztán belehasított a felismerés, hogy nem lehet véletlen, hogy éppen az oltás előtt álló korcsoportnak, vagyis a 11 és 14 év közötti gyerekeknek szánt könyvbe tették bele. Mint mondta, az üzenetet egyértelműen nem a szülőknek, hanem a gyerekeknek szánták, amitől elég kellemetlenül érezte magát.

Pont emiatt az Amazont és a könyvet kiadó Oxfordi Egyetemet is megkereste, végül pedig sikerült is beszélnie az online bolt egyik vásárlói kapcsolatokért felelős menedzserével. A férfi elnézést kért az eset miatt és megígérte, hogy vizsgálatot indítanak az ügyben. Az Amazon egyik alkalmazottja azt is elmondta a nőnek, hogy sosem találkozott még ilyen oltásellenes propagandával, de a cég dolgozói korábban harcoltak már a jogaikért hasonló, könyvekbe rejtett szórólapokkal.

Az Amazon aztán hétfőn arról tájékoztatta a nőt, hogy minden raktárat átnéztek, ahol a könyv megtalálható, köztük azt is, ahonnan ezt a példányt kiszállították, de nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy itt tették volna bele a szórólapot a könyvbe. Közben a kiadó is vizsgálódni kezdett az ügyben, de ők sem találták nyomát hasonló szórólapoknak.

Boyle az üggyel kapcsolatban elmondta, tart attól, hogy az Amazon és a kiadó végül egymást fogják okolni az ügy miatt, de megoldani nem fogják, ami aggasztó, hiszen nem tudni, hogy egy, vagy egy csomó szórólapról van-e szó. Mint mondta, nem igazán látja, hogy mit tud csinálni az Amazon azzal, ha egy alkalmazott bemegy egy csomó szórólappal egy raktárba, kivéve, ha folyamatosan megfigyelik őket, ez viszont már kicsit disztópikusnak tűnik számára.

Az Amazon egyébként nemrég két olyan könyvet is visszavont, amikben a szerzők a védőoltások és az autizmus kapcsolatát firtatják szintén nem túl tudományos megközelítéssel, és az oltásellenes dokumentumfilmeket is eltávolította a kínálatából.