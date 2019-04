Újabb amerikai reptérre csapott le zsarolóvírus

Nem csak a hírességeknek és az átlagembereknek kell tartania a zsarolóvírusoktól. Általában pénzt követelnek, esetenként PewDiePie csatornájára való feliratkozásra kényszerítenek, de képesek lezárni reptereket, megbéníthatják a városok rendszereit, vagy akár akadályozhatják az igazságszolgáltatást is. A clevelandi támadás a digitális táblákat, a belső emaileket, a bérszámfejtést és a digitális irattárat érintette.

A múlt heti támadás valószínűleg nem is tűnt fel a legtöbb utasnak. A biztonsági ellenőrzés fennakadás nélkül haladt, a csomagok is a jó gépre kerültek és a gépek le-, és felszállása is zavartalanul ment, írja a Forbes. Egyedül az információs táblák elsötétedése jelenthetett problémát az utasoknak.

Egy elszigetelt technikai incidens volt.

-válaszolt a polgármesteri hivatal a helyi WKYC tévécsatorna megkeresésére.

Mindezek ellenére az FBI elég fontosnak tartja az ügyet ahhoz, hogy nyomozást indítson.

A New York állambeli Albanyben egy hasonló támadás alatt a városban senki nem tudott kiállítani születési, halotti vagy házassági anyakönyvi kivonatokat. Ugyanakkor nem mindig ússzák meg ilyen könnyen a célpontok.

Atlantában tavaly igen komoly problémákat okozott egy zsarolóvírus. Nem működött az elektronikus számlabefizetés, a rendőrségen kézzel kellett írniuk a jelentéseket és a bíróság nem fért hozzá a digitális aktákhoz. A világ legforgalmasabbjának számító atlantai reptéren az ingyenes wifi-hálózatot kellett leállítani.

A zsarolók Atlantától közel 16 millió forintnyi dollárt követeltek kriptovalutában, de miután a város nem fizetett, a teljes helyreállítás költsége megközelítette a 17 millió dollárt, vagyis 5 milliárd forintot.