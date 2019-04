El kell-e tüntetni a kaputelefonról a neveket a GDPR miatt?

A GDPR, azaz az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete már tavaly május óta hatályos, mégis még mindig sok a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban hogyan változtatja meg az életünket - már ha megváltoztatja egyáltalán. Ennek részben az az oka, hogy bár a rendelet minden tagországban közvetlenül alkalmazandó, az egyes országok jogszabályait mégis csak hozzá kell igazítani. Magyarországon ezért a feladatért egy GDPR-salálatörvény, a 2019. évi XXXIV. törvény felelős, amely minden érintett jogszabályban elvégzi a szükséges módosításokat. A salálatörvényt április 11-én hirdették ki, a módosítások április 26-án, azaz majdnem egy évvel a GDPR után léptek hatályba.

Teljesen tiszta vizet azonban még ez sem öntött a pohárba. Ezt jól mutatta a bolti panaszkönyvek esete: április közepén mi is megírtuk, hogy ezentúl újfajta panaszkönyvre lehet szükség, hogy a vásárlók ne láthassák az előttük beírók személyes adatait. Később az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye annyiban finomított ezen, hogy nem kell teljesen új panaszkönyv, elég, ha az eddig használtakból eltávolítják és elzárva tárolják a bejegyzéseket, hogy azokhoz más fogyasztók ne férjenek hozzá. De hasonló esetnek tűnt még tavaly ősszel az a hír is, miszerint a GDPR hatására eltűnhetnek a nevek a bécsi kaputelefonokról.

Ezekről eszünkbe jutott még egy rakás további olyan hétköznapi szituáció, amelyek eddig maguktól értetődőnek tűntek, de ha komolyan vesszük a GDPR szellemiségét, lehet, hogy fel kell őket áldoznunk a szigorúbb adatvédelem oltárán. Összegyűjtöttünk néhány ilyen esetet, és megkerestük velük Kulcsár Zoltánt, a PPOS adatvédelmi jogászát, hogy segítsen tisztázni, milyen eddig mindennapos gyakorlatoknál rezeghet ezentúl a léc (vagy miért nem). Nézzük az egyes szituációkat, illetve a szakértő válaszát:

Nemcsak politikai, de bármilyen aláírásgyűjtésnél problémás, ha más is látja a többi résztvevő adatait. Gondoljunk csak bele, könnyen kideríthetem, melyik szomszédom ajánlotta az adott párt jelöltjét. Nekem nagy kedvencem, amikor egy 200 fős rendezvénynél (mivel „ennyi hoszteszt nem tudunk biztosítani”) körbeadják a jelenléti ívet, hogy névvel, elérhetőségi adatokkal regisztráljanak – miközben ma már mindenkinél van egy kézi “szkenner”.

Önmagában a papíros gyűjtés teljesen rendben van, ha az egyéb feltételek is teljesülnek.

Sőt, akkor vegyük ide a nyilvános felelést is. Ha mindezeket alaposan megvizsgálnánk, bizony arra jutnánk, hogy nagy a baj. Azt az olvasóra lehet bízni, hogy az adatkezelési gyakorlattal nagy a probléma vagy a GDPR-ral.

Ez is problémás. Ezt a célt szolgálja a név nélküli “Foglalt” tábla, a kocsmáros pedig nyilvántartja maga, és egészen a nap végéig kezeli az adatot.

a taxi diszpécsere által bemondott utasnevet a kocsiban ülő többi utas is hallja

És a címet is. A mentőben pedig még azt is megtudhatjuk, mi a baja az illetőnek. Elavult technika, nem állná ki a GDPR próbáját. Az eset nekem analóg azzal, amikor köremailt küldünk minden ügyfélnek, és véletlenül nem a BCC (titkos másolat), hanem a címzett mezőbe írjuk be az összes emailcímet. Ezért már több esetben bírságolt a NAIH.