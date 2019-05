Kigyulladt egy vadiúj Samsung S10 5G

Egy dél-koreai azt állítja, hogy minden különösebb ok nélkül kigyulladt és leégett az új telefonja, a Samsung legújabb csúcsmodelljének 5G-s változata, egy Galaxy S10 5G – írja a BGR.

A felhasználó közzétett egy képet is a mobilról, amely az elmondása szerint épp tétlenül hevert az asztalon, amikor egyszer csak égett szag kezdett terjedni belőle, majd beterítette a füst. Mikor a kezébe vette, rögtön el is kellett dobnia, olyan forró volt, és a belseje is teljesen leégett – mesélte.

A Samsung nem árult el részleteket az esetről, de a cég tagadja, hogy a készülék hibájából történt volna a baleset, az szerintük külső hatás eredménye volt, ezért nem is fizetnek a felhasználónak.

A dél-koreai cégnek azért lenne különösen kellemetlen, ha kiderülne, hogy valamilyen belső probléma miatt gyúlékony az S10 5G, mert hasonlóba már belefutottak néhány éve belefutottak a Note 7-tel, amiből elég nagy botrány is kerekedett. Ráadásul éppen a hajtogatható telefonjukról, a Galaxy Foldról is a piacra dobása előtt derült ki, hogy nem bírja túl jól a gyűrődést.