Ritkán szállítanak ekkora monstrumot közúton

Múlt hétvégén, péntek éjjel 11 és szombat hajnali 6 óra között egy 270 tonnás transzformátort szállítottak át Albertirsáról Tápiószelére. Ez így leírva egyszerűen hangzik, pedig nem az: 270 tonnás terhet közúton szállítani nem pont olyan, mint biciklin hazatolni a PB-palackot a gázcseretelepről.

Mint arról az Index is hírt adott, a kérdéses transzformátort a MAVIR Zrt. (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság) megbízásából vitte Albertirsáról egy 34 kilométeres útvonalon Tápiószelére az MVM Országos Villamostávvezeték Zrt. (OVIT) nehézszállításra szakosodott üzemegysége, hogy ott felújítsák és modernizálják a 40 éves, kábé egymilliárd forintot érő szerkezetet. És csak hogy el tudjuk képzelni, 270 tonna milyen nehéz: 270 darab Ford Transit nyomna ennyit a mérlegen, ha egymás tetejébe raknánk (és nem borulna fel a fenébe a több mint fél kilométer magas furgontorony).

Mint az a MAVIR-tól kapott közleményből kiderült, a transzformátor közúti szállítása – a közútkezelő által megengedett tengelyterhelés betartása érdekében – egy 160 db kerékkel ellátott, húsztengelyes konzolos szállítójárművel történt, amelyet két Titan teherautó mozgatott (az egyik vontatta, a másik tolta). Érdekes részletkérdés, hogy a szerelvény útvonala három vasúti átjárót is keresztezett, ezekben a vasúti felsővezetéket mentesíteni kellett a feszültség alól - ez is jól mutatja egyébként, mennyi mindennel kell számolni egy ekkora teher közúti szállítása során, hogy be tudunk-e vele egyáltalán kanyarodni például az útba eső falvak szűk utcáiban, vagy nem szakad-e be az út alatta.

A ritkaságszámba menő és különleges művelet fölkeltette az olvasók érdeklődését is, és a képeket látva egyikükben fölmerült, hogy valami szabálytalanság történhetett, merthogy ilyen nehéz terhet ennyi tengelyes járművel szállítani nem lehet, mivel a tengelyterhelés túllépi a megengedhető mértéket. (Jelen esetben tengelyenként 13,5 tonnával lehet ugyebár számolni.) A felvetésnek utánajárva először megnéztük a hatályos jogszabályt – 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet –, ami a "meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek" közlekedéséről szól.

A rendelet "a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó" járművek és járműszerelvények (azaz túlsúlyos vagy túlméretes járművek) közúti közlekedését szabályozza, jó sok paraméterrel, hihetetlen változatos járműkonfigurációkkal számolva.

A jogszabály lényege a 3. paragrafusban van, ami kimondja, hogy túlsúlyos vagy túlméretes járművek kizárólag közútkezelői hozzájárulással közlekedhetnek.

Tehát, ha van egy bazi nagy, túlsúlyos transzformátorunk, azt nem vihetjük ide oda az országban, csak ha erre az igénybe vett közutak kezelői (például a Magyar Közút Nonprofit Zrt.) engedélyt adnak.

Az, hogy mennyivel nyom többet a megengedettnél az a transzformátor, a jogszabály szempontjából lényegtelen, ez pusztán műszaki, forgalomtechnikai, útvonaltervezési szempontból számít.

A biztonság kedvéért megkérdeztük, hogy jól értelmeztük-e a jogszabályt. "Magyarország területén a megengedett értékeket méret és súlyok tekintetében rendelet tartalmazza. Az abban szereplő értékektől való eltérés estén a jármű vagy járműszerelvény közútkezelői hozzájárulás kiváltására kötelezett. A jogszabály a túllépés mértékére vonatkozóan nem tartalmaz felső határt, annak csak a jármű műszaki paraméter értékei és az engedélyezési eljárásban feltártak (például nincs járható útvonal) lehetnek a korlátai" – közölte az Indexszel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya mindezzel kapcsolatban.

6 Galéria: 270 tonnás transzformátort szállítottak Albertirsáról Tápiószelére 2019. április 27-28-án Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

A Közút arról is tájékoztatta az Indexet, hogy a konkrét, péntekről szombatra virradó éjjel történt szállítás esetében a járműszerelvény a műszakilag megengedett értékeket nem lépte túl, a használt útvonalon lévő hidak teherbírását független hídszakértő megvizsgálta, és alkalmasnak találta azokat a szállítmány áthaladására, a szállító (azaz az MVM OVIT) a közútkezelői hozzájárulásban előírt feltételeket maradéktalanul betartotta.

Évente néhány extrém szállítmány akad

A Magyar Közút hangsúlyozta, hogy a szabályok a speciális szállításokra kiadott hozzájárulások esetében mindig ugyanazok: először megvizsgálják a szállító jármű műszaki paramétereit, majd jön az alkalmas útvonal meghatározása, és csak az előzetes feltételek teljesítése után adható ki a hozzájárulás. A közútkezelőtől azt is megtudtuk, hogy ilyen jellegű „extrém” szállítások nem túl gyakoriak, évente egy-kettő, legfeljebb öt esetben akadnak rendkívül speciális darabok. A kis mértékben túlsúlyos, túlméretes szerelvényekből jóval több van: a kiadott engedélyek száma tavaly meghaladta a 130 ezret.

Hogy milyen paraméterek alapján számít túlsúlyosnak vagy túlméretesnek egy jármű, az alábbiakban szó idézzük a rendeletet (kiemelés tőlünk):

2. § (1)(...) túlsúlyos járműnek minősül az a jármű vagy járműszerelvény, amely a) össztömeg vonatkozásában aa) kéttengelyes jármű esetén a 20 tonnát, ab) háromtengelyes jármű vagy csuklós jármű esetén a 26 tonnát, ac) négy- vagy ennél több tengelyes jármű vagy csuklós jármű esetén a 32 tonnát, ad) háromtengelyes járműszerelvény esetén a 28 tonnát, ae) négytengelyes járműszerelvény esetén a 38 tonnát, af) öt- vagy ennél több tengelyes járműszerelvény esetén a 40 tonnát, b) tengelyterhelés vonatkozásában ba) a jármű bármely tengelye, valamint bb) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága kisebb, mint 1,00 méter, a 11,5 tonnát, c) tengelycsoport-terhelés vonatkozásában ca) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,00 méter, de 1,30 méternél kisebb, a 16,0 tonnát, cb) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 19,0 tonnát, cc) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága 1,30 méternél kisebb, a 22,0 tonnát, cd) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 24,0 tonnát, valamint ce) háromnál több, páratlan számú tengelyből álló tengelycsoportban elhelyezkedő, a (4) bekezdés b) pontja szerint képzett, három tengelyből álló tengelycsoport esetén 28,5 tonnát meghaladja. (1a)(...) túlméretes járműnek minősül az a jármű, vagy járműszerelvény, amely mérete vonatkozásában: a) a 4,00 méter magasságot, b) a 2,6 méter szélességet, c) szóló jármű esetén a 12,0 méter hosszúságot, a d) alpont kivételével, d) az f) alpontba nem tartozó autóbusz esetén a 15,0 méter hosszúságot, e) nyergesvontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén a 16,50 méter hosszúságot, valamint f) az e) alpontba nem tartozó járműszerelvény vagy csuklós autóbusz esetén a 18,75 méter hosszúságot meghaladja. (2) A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járműnek minősül a jármű abban az esetben is, ha a tengelycsoportba tartozó bármely tengely terhelése meghaladja a 11,5 tonnát. (3)A jármű az eltérés mértéke szerint lehet a) kis mértékben aa) ha az eltérés 5%-nál kisebb, ab) ha az eltérés 5% vagy annál nagyobb és 10%-nál kisebb, b) nagy mértékben - ha az eltérés 10% vagy annál nagyobb és 20%-nál kisebb -, c) rendkívüli mértékben, ca) ha az eltérés 20% vagy annál nagyobb és 30%-nál kisebb, cb) ha az eltérés 30% vagy annál nagyobb és 50%-nál kisebb, d) különösen nagy mértékben - ha az eltérés 50% vagy annál nagyobb - túlsúlyos, illetve túlméretes jármű. (4) Háromnál több tengelyből álló tengelycsoportot ellenőrzési szempontból kettes és hármas tengelycsoportokra kell felosztani úgy, hogy a) páros számú tengelyből álló tengelycsoport esetén kettes tengelycsoportokat, b) páratlan számú tengelyből álló tengelycsoport esetén pedig a tengelycsoport utolsó három tengelyéből hármas tengelycsoportot, ezt megelőző tengelyeiből pedig kettes tengelycsoportokat kell képezni. (5) Az (1) és a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor a járműnek kizárólag azt a tengelyét kell tengelyként számításba venni, amelynek kerekei a mérés időpontjában az úttesttel érintkeznek.

(Borítókép: Mihádák Zoltán/MTI)