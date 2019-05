8 év alatt 30 pörölycápa pusztult el egy francia akváriumban

Franciaország legnagyobb akváriuma egy meglehetősen kemény per elé néz, miután 30 pörölycápa halt meg a felügyeletük alatt.

A Sea Shepherd állatvédő szervezet hétfőn perelte be a Calais melletti Boulogne-sur-Mernél található Nausicaa akváriumot. A szervezet az üzemeltetőket durva bánásmóddal vádolja, valamint az állatok tartására vonatkozó szabályok megszegésével.

A Nausicaa 2011-ben fog be az első cápáit Ausztráliánál, akik nyolc év alatt mind meghaltak, a legutolsó állat múlt csütörtökön pusztult el. Az akvárium szerint gombás fertőzés miatt haltak meg, de a Sea Shepherd szerint a nem megfelelő tartás következtében egymást is megették. Ugyan ez megtörténik fogságon kívül is, de ott az állatoknak van legalább esélye a menekülésre, és kevésbé agresszívak, mert több helyük van. ezen kívül az állatok életéhez hozzátartozik a folyamatos vándorolás, ami fogságban ugye szintén nem adott.

Az akvárium 3 millió eurós tőkéből indult el, amely jó része magánadományokból jött össze az állatvédő szervezet szerint.

A Euronews megkereste az akvárium üzemeltetőit, de a folyamatban lévő eljárásra való tekintettel nem nyilatkoztak.