Saját VR-kütyüket mutatott be a Valve

A Valve bemutatta az Index nevű VR-kütyükészletét, amely egy 499 dolláros szemüvegből, 279 dolláros kontrollerekből és egy 149 dolláros bázisállomásból áll, az egész csomag egyben pedig 999 dollárért (290 ezer forintért) lesz kapható holnaptól – írja az Engadget.

Ami magasan a jelenlegi kínálat fölé emeli az Index VR-készletet, az a frissítési rátája, ami 120 hertz (egy kísérleti 144 hertzes móddal). A VR-szemüveg két 1440×1600 pixeles LCD kijelzőből áll, amelyek az 50 százalékkal több szubpixelből állnak, mint a más gyártók által alkalmazott OLED-kijelzők, így élesebb képet tesznek lehetővé – talán ezért mozdulnak mások is az LCD irányába, például az Oculus a frissen bemutatott Rift S-sel.

A VR-szemüvegbe beépített hangszóró is került, illetve egy bővítőhely, amelyekkel különféle specifikus felhasználási módokhoz lehet hozzászabni. Készül hozzá például kamera és felhasználható kód, amelyekkel a fejlesztők a való világ képeit is be tudják vonni a virtuális élménybe.

A készlet meghajtásához minimum egy kétmagos processzorral, 8 gigabájt RAM-mal és egy NVIDIA GeForce GTX 970 vagy AMD RX480 videokártyával felszerelt számítógépre van szükség. Maximum négy bázisállomás kapcsolható össze egyszerre. Az Index kompatibilis a SteamVR 2.0-s trackingtechnológiáját támogató más eszközökkel, azaz a HTC Vive és Vive Pro kontrollerjeivel is használható.