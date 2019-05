Mobilos alkalmazással figyelik meg tömegesen az ujgurokat Kínában

Azt eddig is tudni lehetett, hogy Kína disztópiába illő módon figyeli meg Hszincsiang tartományban a muszlim vallású ujgur kisebbséget – elég csak erre a véletlenül parlagon hagyott adatbázisra gondolni –, de most kiderült, hogy a kínai rendőrség mobilos alkalmazást használ az ujgurok megfigyelésére, ez pedig olyan komoly, hogy a szociális élet hiánya, a túl magas villanyszámla vagy a külföldi ismerősök miatt is gyanússá válhatnak az emberek – írja a BBC.

A Human Rights Watch (HRW) nevű emberi jogi szervezet csütörtökön adta ki a jelentését a tartományban használt Integrated Joint Operations Platform (IJOP) nevű alkalmazásról, amit sikerült visszafejteniük, így pedig kiderült, hogy pontosan milyen adatokat gyűjt az állam az ujgurokról.

Az olyan alapvető adatok, mint a név, magasság vagy vércsoport természetesen itt sem hiányoznak, de olyasmit is megfigyelnek a hatóságok, mint hogy az illető használ-e virtuális magánhálózatot bizonyos alkalmazások – mint például a WhatsApp, a Signal vagy a Telegram – elérésére, hogy el szokta-e hagyni az otthonát egy hátsó ajtón át, vagy hogy elment-e mekkai zarándoklatra az állam tudta nélkül. A rázósabb témák alapján egyébként összesen 36 féle embertípust különböztetnek meg, ezeket a HRW ki is listázta ezen a képen:

A rendszer az adatokat egyfelől a járőröző és a különféle ellenőrző pontokon üldögélő rendőrök kézzel beírt infóiból, másrészt pedig a mindenfelé kitelepített kamerák képeiből rakja össze. A szervezet egyik szakértője, Maya Wang elmondta, hogy az IJOP a világ egyik legtolakodóbb megfigyelőrendszere, ami amellett, hogy gyakorlatilag mindenhol gyűjti az adatokat, azonnal jelez is a hatóságoknak, ha valakit kellően gyanúsnak talál.

Az egésznek talán csak az veszi el az élét, hogy az alkalmazás nem kifejezetten modern, az adatok bevitele és a jelzési rendszer is elég körülményes, ami azt jelenti, hogy rengeteg emberre van szükség a működtetéséhez. Ennek ellenére rendkívül hatékonyan működik, tömegesen tűnnek el az emberek Hszincsiangban, emellett pedig a muszlim kultúrát és építményeket is aktívan üldözik a kínai hatóságok.

Kína egyébként ezen a tartományon kívül is tele van kamerákkal, az országban jelenleg 170 millió van belőlük, 2020-ig pedig további 400 milliót terveznek felszerelni, hogy létrehozzák a világ legnagyobb kamerás megfigyelőrendszerét. Emellett 2020-tól a társadalmi kreditrendszert is kötelezővé tennék, ami az emberek szokásai, viselkedése, társadalmi státusza és környezete alapján pontozná az embereket, ez pedig az egész életükre hatással lenne.

Kína korábban az ez ellen szóló bizonyítékok ellenére többször is visszautasította az ujgurok tömeges fogva tartásának vádját, a kisebbség helyzetéről szóló anyagok alapján azonban egészen más lehet a helyzet.