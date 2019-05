Az antiretrovirális kezelés teljesen megszüntetheti a HIV-fertőzést

Közel lehet az áttörés az AIDS megfékezésében, egy új kutatás szerint ugyanis az antiretrovirális gyógyszerekkel kezelt fertőzötteknél nullára csökkent a további fertőzés esélye. A kutatók szerint a kezelés annyira sikeres, hogy ha minden HIV-fertőzött megkapná a gyógyszereket, akkor a jövőben nem lenne több fertőzés – írja a Guardian.

A Lancet nevű orvosi szaklapban publikált tanulmányban a kutatók közel ezer meleg párt vizsgáltak, ahol az egyik férfi HIV-fertőzött volt és a vírust elnyomó kezelést kapott, a tesztek során pedig kiderült, hogy

nem volt olyan eset, ahol megfertőzték volna a párjukat.

Alison Rodgers, a tanulmány társszerzője úgy fogalmazott, hogy ez gyakorlatilag véget vethet az AIDS-nek, korábbi tanulmányokból ráadásul az is kiderült már, hogy az antiretrovirális kezelés heteroszexuális pároknál is eredményes lehet.

Rodgers szerint ez az U=U, vagyis magyarul nagyjából a Észrevehetetlen=Átadhatatlan doktrínát is alátámasztja, ami szerint ha a vírust nem lehet észlelni, akkor nem is terjed. Ez elsősorban azért fontos, mert segíthet lerombolni a HIV-fertőzöttekkel szembeni prekoncepciókat, így most nagyon fontos, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, a betegeknek pedig mindenképpen kezelésben kell részesülnie, hogy a vírus észlelhetetlen is maradjon.

Az antiretrovirális kezelés egyébként korábban is a leghatékonyabb kezelésnek számított, már két éve bebizonyosodott, hogy ennek segítségével simán megérhetik az öregkort a mai HIV-fertőzöttek. A HIV elleni tudomány küzdelemben az elmúlt időszakban elért áttörésről ebben a cikkben írtunk hosszabban.