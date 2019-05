A biológiai óra zavara gyorsítja a daganatok növekedését

Azt eddig is tudni lehetett, hogy a cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara számos betegséget idézhet elő vagy erősíthet fel, de azt eddig csak kis részben sikerült kideríteni, hogy ez miért és hogyan történik. A Pennsylvaniai Egyetem kutatói most arra jöttek rá, hogy a biológiai óra megzavarása serkenti a sejtburjánzást, megváltoztatja a sejtciklus egyensúlyát és gyorsítja a tumor növekedését – írja az MTI.

A PLoS Biology nevű szaklapban publikált tanulmányban a kutatók egy dexametazon nevű hormon segítségével idézték elő a tenyésztett humán sejtek krónikus ritmuszavarát, utánozva a hosszú repülőutak utáni átállási zavart. A kezelés során aztán nemcsak a sejtburjánzás mértéke nőtt meg, hanem bizonyos gének érzékenyebbé váltak, az ideghártya-daganatért felelős proteinhez pedig különféle enzimek csatlakoztak.

Azt eddig is tudták a kutatók, hogy az ilyen proteineknek a jelentős aktivitása megnövekedett sejtosztódáshoz vezet, néhány rákkezelés pont úgy működik, hogy kifejezetten gátolja a hozzá csatlakozó ciklin-dependens kináz 4/6 működését. A kutatás eredményei arra utalnak, hogy az "időterápia", tehát a terápiának a cirkadián ritmushoz igazítása fokozhatja a gátló gyógyszerek hatását: ha a gyógyszer a leghatékonyabb időben jut a szervezetbe, várhatóan kisebb adag is elegendő belőle, és így a mellékhatások is kisebbek lesznek.

A kutatók többek közt felfedezték, hogy a mellrák kezelésére használt palbociclib hatásosabb volt, ha reggel jutott a szervezetbe, mintha este, viszont a cirkadián ritmus krónikus zavara csökkentette a terápia hatékonyságát a humán sejtekben.

A több műszakos munkavégzés és az abnormális alvásidő a daganat növekedését és a rákgyógyszerek hatékonyságát is befolyásolja.

– mondta Yool Lee, a tanulmány egyik szerzője, a Sehgal Laboratórium kutatója, hozzátéve, hogy logikus következtetés, hogy amennyiben a biológiai óra helyreáll, visszaáll az egészséges napirend, és emellett a kemoterápia is gondosan meghatározott időrend szerint zajlik, az eredményesebbé teheti a daganat gyógyítását.