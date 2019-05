Jégkorszaki medvére és farkasszerű lényre bukkantak egy mexikói barlangban

Más leletek mellett egy rövid orrú medve és egy farkasszerű lény csontjai is előkerültek a mexikói Hoyo Negro barlangból, ami elsősorban azért érdekes, mert a kutatók eddig azt gondolták, hogy ezek az állatok eddig csak több mint kétezer kilométerrel délebbre éltek – írja a Live Science.

Mexikóban viszonylag kevés állati maradvány maradt fenn a meleg, trópusi klíma miatt, ez a Yucatán-félsziget keleti részén fekvő lelőhely ugyanakkor vízzel van elárasztva, így rengeteg csont maradt fenn szinte tökéletes állapotban. Korábban itt találták meg az amerikaiak eredetét leleplező tinilányt is, aki nagyjából tizenkétezer évvel ezelőtt zuhanhatott a barlangba.

A lány csontjai körül rengeteg állati maradvány is volt, de a kutatók elsősorban az emberi leletekre koncentráltak, éppen emiatt több állatot is rosszul azonosítottak a barlang feltárása során. A Biology Letters nevű szaklapban publikált friss tanulmány ezt a csorbát igyekezett kiköszörülni, a medvét és a farkasszerű fajt is ebben sikerült helyesen rendszereznie a kutatóknak.

Ezt a medvét eddig csak néhány dél-amerikai lelőhelyről ismerhettük és ott is csak töredékeket találtunk. Most onnan, hogy Dél-Amerikán kívül soha nem láttuk még ezt az állatot, eljutottunk oda, hogy az eddigi legkomplettebb maradványokat találtuk meg Mexikóban

– mondta Blaine Schubert, a tanulmány vezető paleontológusa.

Schubert szerint a felfedezés a 2,5-3 millió éve lezajlott nagy amerikai faunacsere szempontjából is érdekes, amikor az amerikai rövid orrú medve és a farkasszerű állat is átvándorolhatott Dél-Amerikába, ahol aztán a most megtalált új fajokká fejlődtek. Éppen emiatt felmerül a kérdés, hogy hogy kerülhettek vissza ezek az állatok Észak-Amerikába, amire

az egyik magyarázat, hogy az átvándorlás után később még vissza tudtak vándorolni északra,

a másik pedig, hogy néhányan egyszerűen csak megálltak odafele félúton, vagyis Mexikóban.

A már kihalt rövid orrú medvének egyébként jelenleg egy rokona él Dél-Amerikában a pápaszemes medve személyében, amit még sosem találtak meg a kontinensen kívül. Az új kutatás arra enged következtetni, hogy a most megtalált medve állhatta útját a terjeszkedésben, mert a két állat valószínűleg ugyanúgy élt és ugyanazt is ette.

(Borítókép: Roberto Chávez-Arce)