Pokémon született a budapesti állatkertben

Örvendetes módon gyarapodott a Fővárosi Állat- és Növénykert páncélos emlősféléinek létszáma, amiről pénteken számolt be Hanga Zoltán zoovivő az állatkert pálmaházában. Négy héttel ezelőtt kölyke született a matakónősténynek, a kis háromöves tatu pedig mostanra cseperedett fel annyira, hogy be lehetett mutatni a nagyközönségnek is.

Az anyuka és kislánya is jól vannak, a nősténynek egyébként már a második utóda született az állatkertben, a tavaly világra jött elsőszülött (aki egy fiú, neve: Briós) azonban időközben fölnőtt és jelenleg egy francia állatkertben él – mondta el Hanga Zoltán. (Az állatkert négy évvel ezelőtt kezdett el a matakók tartásával foglalkozni, a jelek szerint a program sikeresnek mondható.)

A matakóról (Tolypeutes matacus) pár dolgot mindenképp érdemes tudni, mert elég különleges állat: a páncélos vendégízületesek rendjébe, ezen belül az övesállatok családjába tartozó dél-amerikai faj.

Ha veszélyben érzi magát, a többi tatufajtól eltérően teljesen, mondhatni hézagmentesen össze tud gömbölyödni, ilyenkor elcsontosodott bőrből növesztett páncélja a három övízületnek köszönhetően teljes védelmet nyújt a pokémonszerűen csaknem szabályos golyóvá gömbölyödő kis emlősnek.

Világszerte összesen 21 tatufaj él, többségüknél a hasi rész összegömbölyödéskor védtelen marad, ezért veszély esetén ők félig földbe ássák magukat erős karmaikkal – a matakónak nincs szüksége ilyen álmegoldásokra. Érzékszerveik közül elsősorban szaglásukra, hallásukra támaszkodnak, látásuk nem valami jó.

22 Galéria: Matakókölyök született a Fővárosi Állatkertben Fotó: Nagy Attila Károly / Index

A matakók a kisebb tatufélék közé tartoznak, súlyuk felnőttkorban sem haladja meg a 2 kilogrammot, viszont akár 15-30 évig is elélnek. Az újszülöttek villámgyorsan gyarapodnak, a most született nőstény – neve egyelőre még nincs – négy héttel ezelőtt körülbelül akkora volt, mint egy mandarin, most meg már mint egy nagyobb narancs. Ez a tempós növekedés elsősorban a zsírban és egyéb tápanyagokban gazdag anyatejnek köszönhető, bár egy ideje már szilárdat is eszik a kis matakó: főként rovarokat fogyaszt ő is, mint szülei.

A matakókölyköt és anyját leginkább a nyitás utáni órákban lehet látni a Pálmaház belső terében, a kicsi ilyenkor aktívabb, jön-megy, szaglászik, szopik, a nap többi részét leginkább a fészekben tölti. Aki szeretné látni a kis matakókölyköt, igyekezzen, mert olyan gyorsan felnőnek!