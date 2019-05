Tíz év börtönre ítéltek egy chicagói Youtube-sztárt

Tíz év börtönbüntetésre ítélték a chicagói Youtube-énekest, a huszonhat éves Austin Jonest, mert arra kért meg fiatalkorú lányokat, hogy küldjenek neki pornográf tartalmú videófelvételeket magukról, ezzel bizonyítva, hogy ők a legnagyobb rajongói, vagy modellkedési lehetőséget, illetve a követőik számának növelését ígérve nekik - írja a CNN. Jones bűnösnek vallotta magát.

Austin Jones arról lett híres, hogy a capella verzióban énekelte el népszerű előadók slágereit; a produkciójával országos turnéja is volt. A legtöbb rajongója kamaszlány.

Már 2017-ben letartóztatták az O'Hare reptéren, ahol kikérdezték, és be is vallotta, hogy a Facebookon szokott kiskorú lányoktól pornográf videókat kapni, és ezeket szexuális élvezetszerzés céljából szokta megnézni. A letartóztatása előtt, 2015-ben közölt egy videót, amelyben azt mondta, csak fenékrázós videókat kért lányoktól, de annál "semmi többet". Most viszont beismerte: több mint 30 alkalommal kért és kapott pornográf videókat fiatalkorú lányoktól.

Az ügyész közölte: a gyermekpornográfia "szélsőségesen súlyos" bűncselekmény, amely veszélyezteti a közösségeket és a gyerekeket, Jones pedig "olyasmit vett el az áldozatoktól és a családjuktól, amit sosem fognak visszakapni".

A vádirat szerint Jones a Facebook-chaten egészen konkrét utasításokat adott a lányoknak arról, mit mondjanak magukról és a fenekükről a videóban, vagy arról, hogyan és mennyi ideig csapkodják a feneküket.