Palkovicsnak nem tetszik, hogy a magyar fizikusok csak névtelen üzengetésekre képesek

Nem válaszolt érdemben a Palkovics László irányította Innovációs és Technológiai Minisztérium a szegedi lézerközponttal kapcsolatos kritikákra, arra hivatkoznak, hogy ezek csak névtelen üzengetések, és különben is, a tudósoknak a szakmai kérdéseket egymással kellene megbeszélniük.

A Magyar Tudományos Akadémián dolgozó, kutató fizikusok csütörtökön álltak a nyilvánosság elé a szegedi lézerközponttal kapcsolatban. A 80 milliárd forintos beruházással megvalósuló projektben alapvető váltások zajlanak ezekben a hetekben: új vezetők kinevezését, az eddigi működés újragondolását, átvilágítást, és két, összesen 20 milliárd forintos projekt minisztériumi elindítását jelentették be az elmúlt hetekben. A magyar tudományban hatalmasnak számító összegről a kritikák szerint a szakma felett döntött a politika, ezért a nemzetközi board három tagja is lemondott.

A lézerközpont működésével kapcsolatos problémákért Palkovics László alapvetően a magyar fizikus társadalmat okolta, a miniszter szerint az MTA nem is hitt igazán az ELI-ALPS ügyben, a fizikusok akadályozták a projektet, most pedig nem tudják kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Erre válaszoltak aztán a lézerközpont ügyeit eléggé máshogy látó fizikusok, azt állítva, hogy szegedi lézerközpontnál provincializmus van, a projekt „szinte kizárólag a politikusokkal jó kapcsolatot ápoló helyi tudósok” kezében maradt. Részletező írásuk szerint a kormány nem értette meg, hogy kézi vezérlés helyett csak az autonóm, széles szakmai közösségtől várható egy ekkora projekt sikerre vitele.

Az Akadémiai Dolgozók Fórumán megfogalmazott kritikákkal kapcsolatban megkerestük az ITM-et is. Azt szerettük volna megtudni, hogy szerintük is gyengébb-e a műszaki tartalom a vártnál; mit szólnak ahhoz, hogy a két bejelentett nagy projekt témája nem is kötődik az ELI-ALPS valódi tudományos missziójához, és hogy megerősítik-e, hogy a magas működtetési költség és a külföldi tagdíjfizetői érdeklődés hiánya miatt kellett átalakítani a lézerközpont vezetését. Konkrét válaszok helyett a minisztérium a kritikák anonimitását bírálta, általánosságokat tartalmazó írásnak nevezve a bírálatot. Szerintük a szakma csak névtelen üzengetésekre képes. Megígérték ugyanakkor, hogy a minisztérium megpróbálja előmozdítani a konstruktív párbeszédet a fizikusokat élesen megosztó kérdésről.

Az ITM teljes válasza az index hat kérdésére:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint az ELI-ALPS lézeres kutatóintézet fenntartója minden szakmai észrevételt örömmel fogad, amely a szegedi kutatóintézetben folyó vagy tervezett kutatásokkal kapcsolatos. Úgy véljük azonban, hogy a névtelenül, általánosságokat tartalmazó írások helyett az alapvetően tudományszakmai kérdéseket a tudósoknak egymás között volna érdemes megbeszélniük. Amennyiben erre a szakma képviselői, ahogy eddig sem, továbbra sem találnak más fórumot a névtelen üzengetésen kívül, a szaktárca szívesen közreműködik a konstruktívabb párbeszédre alkalmas platform kialakításában.